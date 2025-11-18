Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jade Barbosa anuncia nascimento da filha Eva e compartilha primeiras fotos

Colegas da ginástica celebraram a notícia

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 20:14

Jade Barbosa anuncia nascimento da primeira filha
Jade Barbosa anuncia nascimento da primeira filha Crédito: Reprodução

A ginasta Jade Barbosa anunciou o nascimento da primeira filha, Eva, nesta terça-feira (18), em uma publicação nas redes sociais. Na legenda, a medalhista olímpica escreveu: "Nossa Eva chegou".

Nas fotos, Jade e Eva estão ao lado do marido e pai, Leandro Fontanesi. Além do rostinho da pequena, as imagens também mostram o enfeite da porta da maternidade.

Veja os primeiros registro de Eva, filha de Jade Barbosa

Jade Barbosa anuncia nascimento da primeira filha por Reprodução
Jade Barbosa anuncia nascimento da primeira filha por Reprodução
Jade Barbosa anuncia nascimento da primeira filha por Reprodução
1 de 3
Jade Barbosa anuncia nascimento da primeira filha por Reprodução

Nos comentários, os colegas de ginástica celebraram o nascimento de Eva. A ginasta Rebeca Andrade escreveu: "Iziiiii. Ela chegouuuu". Daniele Hypolito deu boas vindas à filha da amiha: "Bem-vinda, Eva. Parabéns Jade, que linda".

Jade Barbosa anunciou a gravidez em junho. O sonho de ser mãe veio após sua medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, e das merecidas férias das competições no ano seguinte.

Antes de ter a filha, porém, a atleta já tinha registrado que não tem planos de se aposentar.

Leia mais

Imagem - Ginasta baiana retorna a Salvador com primeira medalha internacional conquistada no Panamá

Ginasta baiana retorna a Salvador com primeira medalha internacional conquistada no Panamá

Imagem - Ginastas do Subúrbio fazem vaquinha para competir no exterior

Ginastas do Subúrbio fazem vaquinha para competir no exterior

Imagem - Ginasta Jordan Chiles apresenta recurso em corte suíça para reaver bronze

Ginasta Jordan Chiles apresenta recurso em corte suíça para reaver bronze

Tags:

Filha Nascimento Ginasta Jade Barbosa Eva

Mais recentes

Imagem - Sem Luciano Juba, Brasil só empata com a Tunísia e termina o ano de forma frustrante

Sem Luciano Juba, Brasil só empata com a Tunísia e termina o ano de forma frustrante
Imagem - Times baianos estão entre os clubes mais odiados do Brasil; veja ranking

Times baianos estão entre os clubes mais odiados do Brasil; veja ranking
Imagem - Palmeiras x Vitória: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Palmeiras x Vitória: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

MAIS LIDAS

Imagem - Até quando posso usar meu RG antigo? Veja prazo para tirar a Nova Carteira de Identidade
01

Até quando posso usar meu RG antigo? Veja prazo para tirar a Nova Carteira de Identidade

Imagem - Vigilância Sanitária apreende 8 toneladas de alimentos impróprios e interdita padaria na Bahia
02

Vigilância Sanitária apreende 8 toneladas de alimentos impróprios e interdita padaria na Bahia

Imagem - Transporte terá mudanças em dois bairros de Salvador a partir desta quarta-feira (19)
03

Transporte terá mudanças em dois bairros de Salvador a partir desta quarta-feira (19)

Imagem - Jovem do Nordeste de Amaralina foi fotografado por traficantes do BDM antes de morrer
04

Jovem do Nordeste de Amaralina foi fotografado por traficantes do BDM antes de morrer