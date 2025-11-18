BEM-VINDA

Jade Barbosa anuncia nascimento da filha Eva e compartilha primeiras fotos

Colegas da ginástica celebraram a notícia

Monique Lobo

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 20:14

Jade Barbosa anuncia nascimento da primeira filha Crédito: Reprodução

A ginasta Jade Barbosa anunciou o nascimento da primeira filha, Eva, nesta terça-feira (18), em uma publicação nas redes sociais. Na legenda, a medalhista olímpica escreveu: "Nossa Eva chegou".

Nas fotos, Jade e Eva estão ao lado do marido e pai, Leandro Fontanesi. Além do rostinho da pequena, as imagens também mostram o enfeite da porta da maternidade.

Veja os primeiros registro de Eva, filha de Jade Barbosa 1 de 3

Nos comentários, os colegas de ginástica celebraram o nascimento de Eva. A ginasta Rebeca Andrade escreveu: "Iziiiii. Ela chegouuuu". Daniele Hypolito deu boas vindas à filha da amiha: "Bem-vinda, Eva. Parabéns Jade, que linda".

Jade Barbosa anunciou a gravidez em junho. O sonho de ser mãe veio após sua medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, e das merecidas férias das competições no ano seguinte.