Ex-secretária de Educação é encontrada morta após ficar desaparecida em cidade da Bahia

Maria Aparecida Rosa estava desaparecida desde sexta-feira (14)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 13:51

Ex-secretária de educação de Serra do Ramalho foi encontrada morta
Ex-secretária de educação de Serra do Ramalho foi encontrada morta Crédito: Reprodução

A ex-secretária de Educação da cidade baiana Serra do Ramalho, no Vale do São Francisco, Maria Aparecida Rosa da Silva Santos, foi encontrada morta na tarde de domingo (16). Cida, como era conhecida, tinha 49 anos e estava desaparecida desde a última sexta-feira (14). 

O corpo da professora foi encontrado às margens do Rio São Francisco, na comunidade Boa Vista, por equipe do Corpo dos Bombeiros. O caso será investigado pela Polícia Civil, através da 1ª Delegacia Territorial (DT/Bom Jesus da Lapa). Nas redes sociais, a prefeitura de Serra do Ramalho lamentou a morte da ex-secretária. 

"É com profundo pesar que a comunidade de Serra do Ramalho lamenta a morte de Maria Aparecida Rosa da Silva Santos, conhecida como Cida, professora e ex-secretária de Educação do município. A Prefeitura Municipal manifestou solidariedade aos familiares, amigos e toda a comunidade escolar, destacando a dedicação e o compromisso de Cida com a educação do município", escreveu. 

