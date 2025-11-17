LUTO

Ex-secretária de Educação é encontrada morta após ficar desaparecida em cidade da Bahia

Maria Aparecida Rosa estava desaparecida desde sexta-feira (14)

Maysa Polcri

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 13:51

Ex-secretária de educação de Serra do Ramalho foi encontrada morta Crédito: Reprodução

A ex-secretária de Educação da cidade baiana Serra do Ramalho, no Vale do São Francisco, Maria Aparecida Rosa da Silva Santos, foi encontrada morta na tarde de domingo (16). Cida, como era conhecida, tinha 49 anos e estava desaparecida desde a última sexta-feira (14).

O corpo da professora foi encontrado às margens do Rio São Francisco, na comunidade Boa Vista, por equipe do Corpo dos Bombeiros. O caso será investigado pela Polícia Civil, através da 1ª Delegacia Territorial (DT/Bom Jesus da Lapa). Nas redes sociais, a prefeitura de Serra do Ramalho lamentou a morte da ex-secretária.