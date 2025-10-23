Acesse sua conta
Idoso é preso por injúria racial após briga em fila de mercado em Salvador

Homem teria utilizado expressões e comentários de cunho racista

  Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 12:15

Idoso é preso por racismo contra jovem em mercado de Salvador Crédito: Divulgação

Um idoso de 61 anos foi preso em flagrante nesta quarta-feira (22) por suspeita de cometer injúria racial contra uma mulher de 34 anos em um supermercado localizado no bairro dos Barris, em Salvador. 

Segundo as informações iniciais, a vítima e o autor se desentenderam por causa de um lugar na fila do estabelecimento. Durante a discussão, o homem teria utilizado expressões e comentários de cunho racista.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Após a ocorrência, o homem foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa (Decrin) por policiais miliares. Ele foi submetido aos exames legais e segue custodiado na 1ª Delegacia Territorial (DT/Barris), à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.

A polícia também ouviu testemunhas e coletou provas do crime.

