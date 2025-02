SALVADOR

Justiça condena dono e gerente de loja na Joana Angélica por injúria racial e tortura

Caso ocorreu em 2022, quando dois ex-funcionários da loja denunciaram os crimes; penas devem ser cumpridas, inicialmente, em regime fechado

A decisão foi do Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Salvador. Valendo-se de suas condições de empregadores, os réus submeteram as vítimas, segundo a denúncia, a intensos sofrimentos físicos e mentais e a humilhações. As torturas realizadas tiveram o objetivo de punir as vítimas com a finalidade de obter as confissões de que teriam furtado mercadorias e dinheiro do estabelecimento. Além disso, considerando ser uma das vítimas uma pessoa negra, o acusado se valeu de elementos atinentes à raça para ofender a dignidade.>