SUSPENSOS

Justiça bloqueia mais de R$ 220 milhões a Aracaju por disputa territorial com cidade vizinha

Decisão determina que a capital sergipana deve perder área para São Cristóvão



Carol Neves

Estadão

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 10:56

São Cristóvão e Aracaju disputam área Crédito: Reprodução

A Justiça Federal determinou o bloqueio de mais de R$ 220 milhões do repasse que seria destinado para Aracaju referente a uma concessão da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso. O motivo é uma disputa judicial entre a capital sergipana e o município vizinho de São Cristóvão, que conseguiu ordem para retomar uma área de 20 km² que ainda será reanexado. Segundo informação do portal G1, a decisão foi informada no último dia 1º.

Os recursos devem ficar suspensos enquanto o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) faz uma recontagem populacional dessa área de conflito, que equivale a cerca de 11,4% do território de São Cristóvão.

A decisão judicial de bloqueio atendeu a pedido da prefeitura de São Cristóvão e teve parecer favorável do Ministério Público Federal (MPF). O município alegou que os valores da outorga levaram em conta nos critérios o número de habitantes de cada cidade. Como não havia recontagem da população, os moradores da área em disputa foram contabilizados como de Aracaju, o que prejudicou São Cristóvão, argumentou a prefeitura.

Aracaju e São Cristóvão são cidades vizinhas 1 de 7

Os valores pendentes, total de R$ 220.262.578,74, deverão ser depositados judicialmente.

As estimativas iniciais apontam que cerca de 30 mil pessoas deixarão de ser moradores de Aracaju para serem moradores de São Cristóvão, o equivalente a cerca de 5% da população da capital.

O governo estadual informou em nota que não faz parte do processo judicial em questão e que foi oficialmente intimado sobre a decisão, que será cumprida integralmente. Quem gere os recursos da Deso é a Agência Sergipe de Desenvolvimento, órgão estadual.

A Procuradoria-Geral do Município de Aracaju disse que o governo já comunicou à Justiça que metade do valor foi depositada na conta do município e a outra metade só será repassada no ano que vem. "O magistrado avaliará a situação antes de decidir sobre possíveis ajustes ou a manutenção da medida. Até a nova decisão judicial, a Prefeitura de Aracaju aguarda os próximos desdobramentos do processo".

A procuradoria entrou com uma ação rescisória no Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5) para voltar a discutir o tema, alegando que uma questão fundamental não foi analisada, que seria o fato de que a população da região se identifica como aracajuana.

O que está em jogo

No território disputado, equivalente a 2 mil campos de futebol, estão escolas, unidades de saúde e duas praias bastante procuradas pelos turistas. A área representa 11,4% de toda a capital sergipana e teria sido anexada de forma irregular a Aracaju. Cerca de 30 mil pessoas que hoje são aracajuanas, vão se tornar cidadãs de São Cristóvão, que já foi a capital do estado.

A decisão, da 3ª Vara Federal de Sergipe, foi tomada após uma disputa judicial que chegou ao Supremo Tribunal Federal (STF). "Com o trânsito em julgado da sentença a nosso favor, nós entramos com ação para que ela fosse cumprida e também obtivemos ganho de causa. Cabe agora ao IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) redefinir os limites e refazer a contagem populacional das duas cidades", disse o prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana (MDB).

Com a nova configuração, parte dos bairros da zona de expansão de Aracaju, como o Santa Maria, Mosqueiro, Robalo, Areia Branca e Matapuã passam a integrar o município de São Cristóvão. O Mosqueiro é um dos principais pontos turísticos da capital, com praias de águas quentes, coqueirais e condomínios de luxo. A população da cidade, de 95 mil habitantes, vai chegar a 125 mil. Já Aracaju cairia de 603 mil para 573 mil moradores.

A transferência envolve 6,7 mil imóveis, 14 escolas com mais de 6 mil alunos, três postos de saúde e 31 km de ruas pavimentadas, além de redes de água e energia, praças e áreas verdes. A receita de Imposto Predial e Territorial Urbano nessa região é estimada em R$ 5,2 milhões anuais, que passaria de uma cidade para a outra.

Entenda a disputa

A cidade de São Cristóvão é conhecida pelo seu patrimônio histórico, como a Praça São Francisco, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e declarada pela Unesco como patrimônio da humanidade. Em junho de 1820, quando Dom João VI decretou a emancipação de Sergipe da Bahia, São Cristóvão tornou-se a capital do novo estado.

Em março de 1855, atendendo a pleito dos senhores de engenho que precisavam de um porto para escoar a produção de açúcar, a capital foi transferida para Aracaju. Historiadores afirmam que, em 1954, quando a cidade enfrentava crise de energia elétrica, o prefeito de São Cristóvão cedeu sua área litorânea à capital em troca da instalação de um gerador elétrico na cidade.

Atualmente, a maior concentração populacional de São Cristóvão está na região do Jardim Rosa Elze, que fica mais próxima de Aracaju - a 10 km do centro da capital. Os 55 mil moradores dessa região trabalham e usam serviços públicos, como transporte coletivo e unidades de saúde, de Aracaju. O bairro se expandiu após a instalação do campus da Universidade Federal de Sergipe (UFS), que impulsionou o desenvolvimento da região.

O governo de Sergipe informou que, embora o estado não seja parte no processo, recebeu e está analisando a documentação encaminhada pela Justiça Federal. A análise é feita em conjunto com a Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan), vinculada à Secretaria de Estado da Casa Civil, com o objetivo de definir a melhor forma de atender às determinações judiciais e apoiar o trabalho do IBGE. O Instituto foi procurado pela reportagem e ainda não deu retorno.