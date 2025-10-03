Estela corre risco de vida após confronto com Ernesto em 'Êta Mundo Melhor!' desta sexta (3)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 3 de outubro de 2025 às 03:00
A novela Êta Mundo Melhor! chega nesta sexta-feira (03) com mais um capítulo repleto de suspense e emoção. Escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner.
Na sequência, Ernesto mostra sua frieza ao dizer a Estela que Celso não atenderá seus pedidos de socorro. Em meio ao desespero, os dois acabam em um confronto intenso, que leva Estela a cair na água, enquanto Ernesto foge com seu barco.
Enquanto isso, Dita não se contém e confronta Candinho sobre sua relação com Zulma, encontrando apoio em Manoela para desabafar sua dor. Quitéria, por sua vez, pressiona o caipira a recordar os acontecimentos da noite em que esteve com Zulma.
Picolé se encanta por Pureza; Margarida afirma a Haydée que descobrirá toda a verdade sobre Lúcio; e Sandra fica surpresa ao descobrir que Quitéria trabalha na mansão de Candinho.
Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens
A tensão aumenta quando Celso decide procurar a polícia para encontrar Estela, enquanto Ernesto teme as consequências do que aconteceu durante o passeio de barco. Para completar, Anabela tem um mau pressentimento e chega a desmaiar, reforçando o clima de mistério que envolve o capítulo.
Êta Mundo Melhor! é exibida de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo, com programação sujeita a alterações.