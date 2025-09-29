Acesse sua conta
Salvador terá festa especial de lançamento do novo álbum de Taylor Swift

Novo trabalho da cantora será divulgado na sexta-feira (3)

  Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 23:13

Para comemorar o lançamento do novo álbum da cantora norte americana Taylor Swift, os fãs soteropolitanos se reunirão em uma festa na casa de festas San, localizada na Rua Conselheiro Pedro Luiz, no Rio Vermelho. O evento será realizado na próxima sexta-feira (3), a partir das 22h. Os ingressos do terceiro lote custam R$ 30,00 e podem ser adquiridos pela internet

"Vamos viver juntos o lançamento do TS12 – The Life of a Showgirl, em uma noite especial pra celebrar a nova era da Taylor Swift", convida o perfil "Festa da Taylor", nas redes sociais. 

De acordo com o convite, apesar de celebrar o novo álbum, músicas dos álbuns antigos como o Taylor Swift (debut), Fearless, Speak Now, Red, 1989, Reputation, Lover, Folklore, Evermore, Midnights e The Tortured Poets Department serão tocadas durante toda a noite. Para completar a pista, hits de outras divas pop como Ariana Grande, Sabrina Carpenter, Lady Gaga, Billie Eilish, Doja Cat, Charli XCX, Chappell Roan e Pabllo Vittar vão embalar a noite.

A festa terá, ainda: copo temático exclusivo e parede de pôsteres especial.

Tags:

Festa Taylor Swift

