Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Live-action de Moana desagrada fãs antes mesmo da estreia e o motivo surpreende

Mudança gerou críticas e abriu debate sobre representatividade nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 13:19

Live-action de Moana
Live-action de Moana Crédito: Reprodução/Walt Disney Studios

O primeiro trailer do live-action de Moana, lançado na segunda-feira (17), mal chegou às redes e já incendiou discussões entre os fãs. E, ao contrário do que muitos poderiam imaginar, não foi o visual das ilhas ou qualquer criatura mística que roubou a cena, e sim o cabelo da protagonista.

Na animação de 2016, Moana é conhecida pelos cachos volumosos, cheios de vida e movimento. Mais do que estética, o cabelo faz parte da identidade da personagem e carrega referências culturais importantes. Porém, no teaser do remake, a atriz Catherine Lagaʻaia aparece com fios notavelmente mais lisos e com bem menos volume.

Leia mais

Imagem - Ivete Sangalo expõe bastidores da visita de Shawn Mendes: 'Sangue bom, até varreu a casa'

Ivete Sangalo expõe bastidores da visita de Shawn Mendes: 'Sangue bom, até varreu a casa'

Imagem - Dado Dolabella denuncia ex-namorada por perseguição após ser acusado de agressão

Dado Dolabella denuncia ex-namorada por perseguição após ser acusado de agressão

Imagem - Convidados do 'Sem Censura' têm reação inesperada ao ouvir nome de Claudia Leitte: 'Nem disfarçaram'

Convidados do 'Sem Censura' têm reação inesperada ao ouvir nome de Claudia Leitte: 'Nem disfarçaram'

Live-action de Moana

Live-action de Moana por Divulgação/Walt Disney Studios
Moana por Reprodução/Walt Disney Studios
Moana ao lado da irmã Simea em cena de Moana 2 por Divulgação/Walt Disney Studios
Mudanças no cabelo de Moana no live-action gerou debate por Reprodução/Walt Disney Studios
Live-action de Moana por Reprodução/Walt Disney Studios
Capas gregas do Filme "Moana 2" por Reprodução
Em “Moana”, a protagonista deve seguir os conselhos da avó e sua intuição para salvar a ilha em que vive por
1 de 7
Live-action de Moana por Divulgação/Walt Disney Studios

A diferença, percebida imediatamente pelos fãs, foi suficiente para gerar uma onda de críticas. Muitos apontaram que o visual apresentado não traduz a essência da Moana original e a discussão ganhou ainda mais combustível quando internautas lembraram que a própria Catherine tem cabelos cacheados fora das telas.

Nas redes sociais, as perguntas se multiplicam: por que mexer justamente em um dos traços mais marcantes da personagem? A mudança foi vista por parte do público como uma perda de representatividade visual, principalmente para quem se identificava com os cachos da versão animada.

Por enquanto, a Disney não comentou as críticas, mas o assunto segue ganhando força e deixando claro que, para muitos fãs, detalhes aparentemente simples podem fazer toda a diferença quando um personagem tão marcante ganha vida fora da animação.

Leia mais

Imagem - Cardápio da semana: 7 receitas saudáveis para um almoço leve e cheio de sabor 

Cardápio da semana: 7 receitas saudáveis para um almoço leve e cheio de sabor 

Imagem - 10 cuidados fundamentais com bebês prematuros

10 cuidados fundamentais com bebês prematuros

Imagem - Sintomas da tuberculose: saiba como identificar a doença

Sintomas da tuberculose: saiba como identificar a doença

Tags:

Cinema Filme Disney Infantil Moana

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Limão, vinagre, leite de magnésia funcionam? Veja como tratar o cheiro forte de suor das axilas

Limão, vinagre, leite de magnésia funcionam? Veja como tratar o cheiro forte de suor das axilas
Imagem - Astros alertam: Confrontos e acordos transformam o amor e finanças de 4 signos nesta terça (18 de novembro)

Astros alertam: Confrontos e acordos transformam o amor e finanças de 4 signos nesta terça (18 de novembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Jovem do Nordeste de Amaralina foi fotografado por traficantes do BDM antes de morrer
01

Jovem do Nordeste de Amaralina foi fotografado por traficantes do BDM antes de morrer

Imagem - Vereador e ex-secretários são presos por esquema que desviou R$ 12 milhões de saúde pública na Bahia
02

Vereador e ex-secretários são presos por esquema que desviou R$ 12 milhões de saúde pública na Bahia

Imagem - Motorista sem CNH que atropelou agente federal na Pituba se entrega à polícia
03

Motorista sem CNH que atropelou agente federal na Pituba se entrega à polícia

Imagem - Tarot aponta virada poderosa: três signos podem receber notícia que muda tudo ainda hoje (18 de novembro)
04

Tarot aponta virada poderosa: três signos podem receber notícia que muda tudo ainda hoje (18 de novembro)