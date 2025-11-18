CINEMA

Live-action de Moana desagrada fãs antes mesmo da estreia e o motivo surpreende

Mudança gerou críticas e abriu debate sobre representatividade nas redes sociais

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 13:19

Live-action de Moana Crédito: Reprodução/Walt Disney Studios

O primeiro trailer do live-action de Moana, lançado na segunda-feira (17), mal chegou às redes e já incendiou discussões entre os fãs. E, ao contrário do que muitos poderiam imaginar, não foi o visual das ilhas ou qualquer criatura mística que roubou a cena, e sim o cabelo da protagonista.

Na animação de 2016, Moana é conhecida pelos cachos volumosos, cheios de vida e movimento. Mais do que estética, o cabelo faz parte da identidade da personagem e carrega referências culturais importantes. Porém, no teaser do remake, a atriz Catherine Lagaʻaia aparece com fios notavelmente mais lisos e com bem menos volume.

A diferença, percebida imediatamente pelos fãs, foi suficiente para gerar uma onda de críticas. Muitos apontaram que o visual apresentado não traduz a essência da Moana original e a discussão ganhou ainda mais combustível quando internautas lembraram que a própria Catherine tem cabelos cacheados fora das telas.

Nas redes sociais, as perguntas se multiplicam: por que mexer justamente em um dos traços mais marcantes da personagem? A mudança foi vista por parte do público como uma perda de representatividade visual, principalmente para quem se identificava com os cachos da versão animada.