Ivete Sangalo expõe bastidores da visita de Shawn Mendes: 'Sangue bom, até varreu a casa'

Durante estadia na capital baiana, o cantor canadense ganhou até apelido nas redes sociais: "pivete Sangalo"

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 11:35

Shawn Mendes foi conhecer Ilha dos Frades ao lado de Ivete Sangalo
Shawn Mendes foi conhecer Ilha dos Frades ao lado de Ivete Sangalo Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Ivete Sangalo entregou detalhes divertidíssimos da passagem de Shawn Mendes por Salvador durante o Domingão com Huck, no último domingo (16). A cantora contou que o astro canadense, de 27 anos, se hospedou em sua casa e acabou entrando tanto no clima da família que até ajudou nas tarefas domésticas.

“Shawn pediu para ficar lá em casa. Ele falou: ‘Ivete, estou indo para o Brasil, quero ir pra Bahia’”, relembrou a artista. Segundo ela, a visita foi animada. “Lavou prato, cuidou das crianças, varreu a casa… Ele é sangue bom demais”, disse, arrancando risadas da plateia.

O assunto rendeu ainda mais quando alguém citou Bruna Marquezine, vista ao lado de Shawn no show de Dua Lipa, no sábado (15). Ivete, sem perder a piada, logo disparou: “É minha filha também. Eu cuido do meu genro”. A brincadeira alimentou os rumores de um possível affair entre os dois, que já haviam sido flagrados juntos na área VIP do evento.

Dias de soteropolitano 

Shawn Mendes realmente mergulhou no espírito de Salvador. Hospedado no Corredor da Vitória, uma das áreas mais nobres da capital baiana, o cantor circulou pela cidade como um local: visitou o Porto da Barra, tirou fotos com fãs, distribuiu sorrisos e, claro, aproveitou o clima de verão em plena primavera de Salvador.

Marcelo Sangalo, filho de Ivete, publicou um registro ao lado de Shawn em uma mesa de som, com a legenda em inglês: “Always welcome” (“sempre bem-vindo”). 

Shawn Mendes em Salvador

Shawn Mendes no Candyall Guetho Square por Reprodução
Shawn Mendes no Candyall Guetho Square por Reprodução
Shawn Mendes e Ivete Sangalo no píer na Baía de Todos-os-Santos por Reprodução/Redes Sociais
Shawn Mendes e Ivete Sangalo no píer na Baía de Todos-os-Santos por Reprodução/Redes Sociais
Shawn Mendes e Ivete Sangalo no píer na Baía de Todos-os-Santos por Reprodução/Redes Sociais
Shawn Mendes fez foto com fãs por Reprodução | Redes Sociais
Shawn Mendes por Reprodução | Instagran
Shawn Mendes por Reprodução | Instagran
Shawn Mendes por Reprodução | Instagran
Shawn Mendes por Reprodução | Instagran
Shawn Mendes por Reprodução | Instagran
Shawn Mendes por Reprodução | Instagran
Shawn Mendes por Reprodução | Instagran
Shawn Mendes visita sul da Bahia por Redes sociais

Shawn Mendes no Candyall Guetho Square por Reprodução

LEIA MAIS SOBRE O CASO

VÍDEO: Ivete Sangalo e Shawn Mendes são flagrados no Pelô e atendem fãs

Shawn Mendes visita Candyall Guetho Square ao lado de Ivete Sangalo e Carlinhos Brown

Shawn Mendes visita Ilha dos Frades ao lado de Ivete Sangalo e tira foto com fã em Madre de Deus

Shawn Mendes visita Ivete Sangalo em Salvador e posa com Marcelinho: 'Sempre bem-vindo'

Almoço com Ivete Sangalo e mergulho no Porto da Barra: a visita surpresa de Shawn Mendes a Salvador

A agenda do canadense continuou movimentada. No terceiro dia na cidade, Shawn visitou a Ilha dos Frades ao lado de Ivete e experimentou uma farofa de ovo preparada pela chef Angelucci Figueiredo, do renomado Restaurante da Preta. Marcelo e um amigo da família, Dito Espinheira, também participaram do passeio.

Antes disso, ele ainda passou por Madre de Deus, onde interagiu com fãs, uma delas gravou um vídeo em que os dois repetem seu nome: “Gabriela”. A gravação viralizou rapidamente.

Como se não bastasse a simpatia, Shawn ainda fez um tour pelo Pelourinho na noite de quarta-feira (12), guiado pela própria 'Veveta'. O cantor visitou pontos turísticos, participou de um ensaio de Carlinhos Brownprovou cookies na Moma Cookie Lab, cuja dona celebrou a visita nas redes sociais e circulou pelas ruas históricas sob forte comoção dos fãs.

