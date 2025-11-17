Ivete Sangalo expõe bastidores da visita de Shawn Mendes: 'Sangue bom, até varreu a casa'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 17 de novembro de 2025 às 11:35
Ivete Sangalo entregou detalhes divertidíssimos da passagem de Shawn Mendes por Salvador durante o Domingão com Huck, no último domingo (16). A cantora contou que o astro canadense, de 27 anos, se hospedou em sua casa e acabou entrando tanto no clima da família que até ajudou nas tarefas domésticas.
“Shawn pediu para ficar lá em casa. Ele falou: ‘Ivete, estou indo para o Brasil, quero ir pra Bahia’”, relembrou a artista. Segundo ela, a visita foi animada. “Lavou prato, cuidou das crianças, varreu a casa… Ele é sangue bom demais”, disse, arrancando risadas da plateia.
O assunto rendeu ainda mais quando alguém citou Bruna Marquezine, vista ao lado de Shawn no show de Dua Lipa, no sábado (15). Ivete, sem perder a piada, logo disparou: “É minha filha também. Eu cuido do meu genro”. A brincadeira alimentou os rumores de um possível affair entre os dois, que já haviam sido flagrados juntos na área VIP do evento.
Shawn Mendes realmente mergulhou no espírito de Salvador. Hospedado no Corredor da Vitória, uma das áreas mais nobres da capital baiana, o cantor circulou pela cidade como um local: visitou o Porto da Barra, tirou fotos com fãs, distribuiu sorrisos e, claro, aproveitou o clima de verão em plena primavera de Salvador.
Marcelo Sangalo, filho de Ivete, publicou um registro ao lado de Shawn em uma mesa de som, com a legenda em inglês: “Always welcome” (“sempre bem-vindo”).
Shawn Mendes em Salvador
A agenda do canadense continuou movimentada. No terceiro dia na cidade, Shawn visitou a Ilha dos Frades ao lado de Ivete e experimentou uma farofa de ovo preparada pela chef Angelucci Figueiredo, do renomado Restaurante da Preta. Marcelo e um amigo da família, Dito Espinheira, também participaram do passeio.
Antes disso, ele ainda passou por Madre de Deus, onde interagiu com fãs, uma delas gravou um vídeo em que os dois repetem seu nome: “Gabriela”. A gravação viralizou rapidamente.
Como se não bastasse a simpatia, Shawn ainda fez um tour pelo Pelourinho na noite de quarta-feira (12), guiado pela própria 'Veveta'. O cantor visitou pontos turísticos, participou de um ensaio de Carlinhos Brown, provou cookies na Moma Cookie Lab, cuja dona celebrou a visita nas redes sociais e circulou pelas ruas históricas sob forte comoção dos fãs.