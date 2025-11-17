FAMOSOS

Ivete Sangalo expõe bastidores da visita de Shawn Mendes: 'Sangue bom, até varreu a casa'

Durante estadia na capital baiana, o cantor canadense ganhou até apelido nas redes sociais: "pivete Sangalo"

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 11:35

Shawn Mendes foi conhecer Ilha dos Frades ao lado de Ivete Sangalo Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Ivete Sangalo entregou detalhes divertidíssimos da passagem de Shawn Mendes por Salvador durante o Domingão com Huck, no último domingo (16). A cantora contou que o astro canadense, de 27 anos, se hospedou em sua casa e acabou entrando tanto no clima da família que até ajudou nas tarefas domésticas.

“Shawn pediu para ficar lá em casa. Ele falou: ‘Ivete, estou indo para o Brasil, quero ir pra Bahia’”, relembrou a artista. Segundo ela, a visita foi animada. “Lavou prato, cuidou das crianças, varreu a casa… Ele é sangue bom demais”, disse, arrancando risadas da plateia.

O assunto rendeu ainda mais quando alguém citou Bruna Marquezine, vista ao lado de Shawn no show de Dua Lipa, no sábado (15). Ivete, sem perder a piada, logo disparou: “É minha filha também. Eu cuido do meu genro”. A brincadeira alimentou os rumores de um possível affair entre os dois, que já haviam sido flagrados juntos na área VIP do evento.

Dias de soteropolitano

Shawn Mendes realmente mergulhou no espírito de Salvador. Hospedado no Corredor da Vitória, uma das áreas mais nobres da capital baiana, o cantor circulou pela cidade como um local: visitou o Porto da Barra, tirou fotos com fãs, distribuiu sorrisos e, claro, aproveitou o clima de verão em plena primavera de Salvador.

Marcelo Sangalo, filho de Ivete, publicou um registro ao lado de Shawn em uma mesa de som, com a legenda em inglês: “Always welcome” (“sempre bem-vindo”).

Shawn Mendes em Salvador 1 de 14

A agenda do canadense continuou movimentada. No terceiro dia na cidade, Shawn visitou a Ilha dos Frades ao lado de Ivete e experimentou uma farofa de ovo preparada pela chef Angelucci Figueiredo, do renomado Restaurante da Preta. Marcelo e um amigo da família, Dito Espinheira, também participaram do passeio.