Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Empresária revela que Shawn Mendes visitou sua loja de cookies em Salvador

O cantor canadense e sua equipe estiveram no estabelecimento na última quarta-feira (12)

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 14:03

Shawn Mendes tirou fotos com fãs em loja de cookies de Salvador
Shawn Mendes tirou fotos com fãs em loja de cookies de Salvador Crédito: Reprodução

A passagem de Shawn Mendes por Salvador continua dando o que falar. A empresária Amanda Lemos, 31 anos, proprietária da doceria Moma Cookie Lab compartilhou, nas redes sociais, que o cantor canadense e sua equipe estiveram na loja especializada em cookies na última quarta-feira (12).

“Sabe quem estava aqui na loja?”, contou, em uma série de stories, no perfil da marca, referindo-se à equipe do cantor. “Os assessores/seguranças/sei lá o quê de Shawn Mendes estavam aqui na Moma. Passaram uma boa parte da tarde, tomaram cafezinho, comeram bastante cookie, deram gorjetas”, disse. O cantor, por outro lado, ficou do lado de fora da loja e chegou a tirar fotos com clientes. Ele aparece em fotos tomando café com o copo da doceria.

Shawn Mendes visitou loja de cookies em Salvador

Shawn Mendes tirou fotos com fãs em loja de cookies em Salvador por Reprodução
A empresária Amanda Lemos contou sobre a situação com Shawn Mendes por Reprodução
Shawn Mendes tirou fotos com fãs em loja de cookies em Salvador por Reprodução
Um dos pedidos feitos pela equipe de Shawn foi do Central Park, cookie tradicional por Divulgação
Shawn Mendes tirou fotos com fãs em loja de cookies em Salvador por Reprodução
1 de 5
Shawn Mendes tirou fotos com fãs em loja de cookies em Salvador por Reprodução

Ao CORREIO, Amanda contou que estava na parte interna da loja no momento, mas que os funcionários atenderam o grupo. "Quando a atendente me falou que tinha uns gringos lá, em nenhum momento me passou pela cabeça (que seria Shawn Mendes). Perguntei se precisavam de ajuda para a comunicação, mas tinha uma brasileira", contou, por telefone, nesta quinta-feira (13).

Somente depois é que Amanda ficou sabendo que Shawn também estava no local, na parte externa, e chegou a tirar fotos com clientes.

"Eles fizeram um pedido grande, incluindo alguns cookies e alguns cafés. depois, fizeram outro pedido só de Central Park", diz, referindo-se ao cookie tradicional, que leva flor de sal. "Ele (Shawn) estava com o copo de café, então não sei o que ele comeu, nem se comeu. Dentro da loja, estavam três pessoas e ele estava do lado de fora".

No momento da visita, chovia bastante. Ainda assim, Shawn estava à vontade e usava chinelos. Desde que contou a história nas redes sociais, ela começou a receber mensagens de fãs do cantor. "Não consigo parar de responder mensagem. Tem um monte de menina repostando. As fãs estão alucinadas".

Amanda contou que ainda está tentando absorver a repercussão. A Moma Cookie Lab foi fundada há quatro anos, mas a loja física foi inaugurada há cerca de um ano.

"A rua da gente não tem nada, só a gente. Não foi algo que eles estavam passando (e decidiram parar). Foi muito destinado. Uma das meninas disse que a assessora dele (a brasileira) conheceu pela internet e foi lá para isso".

Uma das clientes que tirou foto com Shawn contou que conversou com o cantor. "Pedi para tirar foto, ele disse que sim. Perguntei: 'o que você está fazendo aqui?'. E ele: 'vim pegar cookies", contou a jovem, em um vídeo postado em suas redes.

Mais recentes

Imagem - Por redução de gases poluentes, hospital baiano vence prêmio internacional

Por redução de gases poluentes, hospital baiano vence prêmio internacional
Imagem - Policial Rodoviário Federal morre após passar mal em teste de aptidão física

Policial Rodoviário Federal morre após passar mal em teste de aptidão física
Imagem - Top 10 caminhões mais vendidos no Brasil: descubra quais lideram o mercado

Top 10 caminhões mais vendidos no Brasil: descubra quais lideram o mercado

MAIS LIDAS

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quinta (13 de novembro) é O Livro: dia de revelações e descobertas importantes
01

Carta do Baralho Cigano desta quinta (13 de novembro) é O Livro: dia de revelações e descobertas importantes

Imagem - Agressor demitido e vítima afastada: o que se sabe do caso em que porteiro agride colega com capacete
02

Agressor demitido e vítima afastada: o que se sabe do caso em que porteiro agride colega com capacete

Imagem - Touro, Leão e Capricórnio passam por um grande teste do universo nesta quinta-feira (13 de novembro)
03

Touro, Leão e Capricórnio passam por um grande teste do universo nesta quinta-feira (13 de novembro)

Imagem - Touro, Leão, Libra e Escorpião recebem uma mensagem poderosa do universo hoje (13 de novembro)
04

Touro, Leão, Libra e Escorpião recebem uma mensagem poderosa do universo hoje (13 de novembro)