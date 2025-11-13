Empresária revela que Shawn Mendes visitou sua loja de cookies em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Thais Borges
Publicado em 13 de novembro de 2025 às 14:03
A passagem de Shawn Mendes por Salvador continua dando o que falar. A empresária Amanda Lemos, 31 anos, proprietária da doceria Moma Cookie Lab compartilhou, nas redes sociais, que o cantor canadense e sua equipe estiveram na loja especializada em cookies na última quarta-feira (12).
“Sabe quem estava aqui na loja?”, contou, em uma série de stories, no perfil da marca, referindo-se à equipe do cantor. “Os assessores/seguranças/sei lá o quê de Shawn Mendes estavam aqui na Moma. Passaram uma boa parte da tarde, tomaram cafezinho, comeram bastante cookie, deram gorjetas”, disse. O cantor, por outro lado, ficou do lado de fora da loja e chegou a tirar fotos com clientes. Ele aparece em fotos tomando café com o copo da doceria.
Shawn Mendes visitou loja de cookies em Salvador
Ao CORREIO, Amanda contou que estava na parte interna da loja no momento, mas que os funcionários atenderam o grupo. "Quando a atendente me falou que tinha uns gringos lá, em nenhum momento me passou pela cabeça (que seria Shawn Mendes). Perguntei se precisavam de ajuda para a comunicação, mas tinha uma brasileira", contou, por telefone, nesta quinta-feira (13).
Somente depois é que Amanda ficou sabendo que Shawn também estava no local, na parte externa, e chegou a tirar fotos com clientes.
"Eles fizeram um pedido grande, incluindo alguns cookies e alguns cafés. depois, fizeram outro pedido só de Central Park", diz, referindo-se ao cookie tradicional, que leva flor de sal. "Ele (Shawn) estava com o copo de café, então não sei o que ele comeu, nem se comeu. Dentro da loja, estavam três pessoas e ele estava do lado de fora".
No momento da visita, chovia bastante. Ainda assim, Shawn estava à vontade e usava chinelos. Desde que contou a história nas redes sociais, ela começou a receber mensagens de fãs do cantor. "Não consigo parar de responder mensagem. Tem um monte de menina repostando. As fãs estão alucinadas".
Amanda contou que ainda está tentando absorver a repercussão. A Moma Cookie Lab foi fundada há quatro anos, mas a loja física foi inaugurada há cerca de um ano.
"A rua da gente não tem nada, só a gente. Não foi algo que eles estavam passando (e decidiram parar). Foi muito destinado. Uma das meninas disse que a assessora dele (a brasileira) conheceu pela internet e foi lá para isso".
Uma das clientes que tirou foto com Shawn contou que conversou com o cantor. "Pedi para tirar foto, ele disse que sim. Perguntei: 'o que você está fazendo aqui?'. E ele: 'vim pegar cookies", contou a jovem, em um vídeo postado em suas redes.