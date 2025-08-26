Acesse sua conta
Quem é Travis Kelce? Saiba tudo sobre o astro da NFL que conquistou Taylor Swift

A cantora e o jogador do Kansas City Chiefs oficializam relacionamento iniciado em 2023

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 16:26

Quem é Travis Kelce? Saiba tudo sobre o astro da NFL que conquistou Taylor Swift Crédito: Reprodução/Instagram 

Taylor Swift e Travis Kelce anunciaram nesta terça-feira (26) o noivado nas redes sociais. “Sua professora de inglês e seu professor de educação física vão se casar”, brincou a cantora na legenda da postagem no Instagram, confirmando a união com o astro do futebol americano.

O relacionamento entre Swift, de 34 anos, e Kelce, de 35, começou em setembro de 2023, quando o jogador assistiu a um show da artista. A aproximação não foi imediata: Kelce precisou da ajuda de amigos e de familiares da cantora para conseguir contato com ela, incluindo o uso de uma pulseira de amizade característica das apresentações da estrela pop. Desde então, o casal se tornou presença constante na vida pública, com Taylor assistindo jogos do Kansas City Chiefs e celebrando as conquistas do jogador na NFL.

Kelce é um dos maiores tight ends da história do futebol americano, peça-chave do Kansas City Chiefs e tricampeão do Super Bowl (LIV, LVII e LVIII). O atleta detém recordes históricos da liga, incluindo 174 recepções na pós-temporada, 2.039 jardas e 20 touchdowns. Ele foi eleito 10 vezes para o Pro Bowl e quatro vezes para o First-team All Pro, além de ultrapassar a marca de 10 mil jardas na carreira.

Em entrevistas anteriores, Kelce revelou detalhes do início do romance. Ele contou ao “Wall Street Journal” que tentou conhecer Taylor pessoalmente ainda em julho de 2023, durante a “Eras Tour”, mas só conseguiu contato posteriormente, com a artista entrando em contato diretamente. A cantora também já fez referências ao jogador em shows, como na apresentação na Argentina, quando alterou a letra da música “Karma” para citá-lo.

Taylor Swift e Travis Kelce

Taylor Swift e Travis Kelce por Reprodução/Instagram
Taylor Swift e Travis Kelce por Reprodução/Instagram
Taylor Swift e Travis Kelce por Reprodução/Instagram
Taylor Swift e Travis Kelce por Reprodução/Instagram
Taylor Swift e Travis Kelce por Reprodução/Instagram
Taylor Swift e Travis Kelce em festa de casamento por Reprodução/Instagram
Taylor Swift e Travis Kelce em festa de casamento por Reprodução/Instagram
Travis Kelce, tight end do Kansas City Chiefs, e Taylor Swift por Reprodução
1 de 8
Taylor Swift e Travis Kelce por Reprodução/Instagram

Além do amor, Swift segue focada em sua carreira. Recentemente, ela revelou ao podcast New Heights Show, de Kelce, detalhes de seu novo álbum, “The Life of a Showgirl”, gravado durante a turnê pela Europa. A cantora contou que conciliava apresentações intensas com a gravação do disco, mantendo energia física e mental mesmo em uma agenda exaustiva.

A oficialização do noivado marca um capítulo especial na vida do casal, que une o mundo da música pop à elite do futebol americano. Travis Kelce deve acompanhar o Kansas City Chiefs na temporada regular da NFL, incluindo partida no Brasil contra o Los Angeles Chargers, enquanto Taylor segue expandindo sua carreira internacional com turnês e lançamentos musicais.

