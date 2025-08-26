CASAMENTO

Taylor Swift está noiva! Cantora anuncia noivado com Travis Kelce

Novidade foi compartilhada nesta terça-feira (26); veja o anel

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 14:18

Taylor Swift e Travis Kelce Crédito: Reprodução/Instagram

Taylor Swift e Travis Kelce vão casar! A cantora compartilhou a novidade nas redes sociais nesta terça-feira (26), em postagem conjunta com o jogador de futebol americano no Instagram. A publicação traz um álbum de fotos, em que os dois aparecem juntos em meio a um jardim. A cantora ainda mostrou o anel de noivado em uma das imagens.

"Your English teacher and your gym teacher are getting married" ("sua professora de inglês e seu professor de educação física vão se casar", em tradução livre), escreveu Taylor. A artista também incluiu na publicação a música "So High School", em que reflete sobre seu romance com o atleta.

Nas fotos, o casal aparece em um cenário florido. Taylor está com um vestido branco listrado e, em uma das imagens, exibe o anel dado pelo jogador. Outro clique mostra Travis ajoelhado, aparentemente pedindo a amada em casamento.