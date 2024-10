CORAÇÃO PARTIDO

'Ficava caído num canto', diz Caio Blat sobre término de relacionamento

Ele diz que o fim de um relacionamento tem a capacidade de desestabilizá-lo por completo. "É um buraco muito grande. Muito próximo da morte. É uma sensação de que não vai ter volta. Já tive crise de pânico, já tive surto psicótico. Com o fim do casamento achava que havia acabado a minha vida. É muito difícil segurar", lembrou ele, durante participação no programa Sábia Ignorância, da GNT.