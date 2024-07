INTIMIDADE

Caio Blat revela ser adepto ao ménage à trois com Luisa Arraes, sua esposa

O ator Caio Blat voltou a ser assunto na web. Dessa vez, no programa Surubaum, apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso no YouTube, ele revelou ser adepto ao relacionamento aberto.

Casado com a atriz Luisa Arraes, o artista comentou que gosta de convidar uma terceira pessoa ou mais para os momentos de relações sexuais do casal. "Convidado é algo excepcional”, disse ele.

'Sabia onde e com quem ela estava', revela Caio Blat sobre flagra de Luisa Arraes

O ator Caio Blat comentou sobre o flagra da esposa Luisa Arraes . o caso aconteceu no dia 6 de maio, quando a atriz foi fotografada beijando o cantor Chico Chico, filho de Cássia Eller.

"É uma falta de respeito com um momento de lazer da pessoa. Eu sabia exatamente onde ela estava, com quem ela estava, faz parte do nosso acordo. Estamos juntos há sete anos e queremos continuar juntos por muito tempo ainda", disse Blat ao Extra.