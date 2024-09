SABE DOS ENCONTROS

Caio Blat revela que não vive relacionamento aberto com Luisa Arraes: 'Não precisa separar por isso'

Atriz foi vista aos beijos com filho de Cássia Eller, Chico Chico

O ator Caio Blat falou sobre seu relacionamento com Luisa Arraes, com quem namora desde 2017. Ele explicou que os dois não vivem um relacionamento aberto, mas que entendem as fases da relação.