Receitas com músculo: 4 pratos econômicos, práticos e nutritivos para o almoço

Veja como preparar opções saborosas com esse corte de carne

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 14:24

Ensopado de músculo com legumes Crédito: Imagem: Jacek Chabraszewski | Shutterstock

O músculo é um dos cortes mais nutritivos da carne bovina, rico em colágeno, ferro e proteínas que sustentam o organismo e promovem saciedade. Quando cozido lentamente, ganha maciez e sabor intenso, tornando-se uma excelente base para refeições.

Pensando nisso, reunimos preparos econômicos que aproveitam esse potencial nutricional. Confira abaixoreceitas com músculo econômicas, práticas e nutritivas para o almoço!

Ensopado de músculo com legumes

Ingredientes

1 kg de músculo bovino cortado em cubos grandes

3 batatas descascadas e cortadas em cubos

2 cenouras cortadas em pedaços grossos

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de óleo

1 colher de sopa de farinha de trigo

1 colher de sopa de extrato de tomate

1 folha de louro

1/2 colher de chá de páprica doce

1/2 colher de chá de cominho

1 pitada de pimenta-do-reino moída

Cheiro-verde-picado e sal a gosto

1 l de caldo de carne quente

Modo de preparo

Aqueça uma panela de pressão no fogo alto, adicione o óleo e coloque os cubos de músculo. Doure bem todos os lados. Retire o excesso de líquido se necessário para manter a selagem. Adicione a cebola e o alho à panela e refogue até ficarem dourados. Coloque a farinha de trigo e misture rapidamente para incorporar. Acrescente o extrato de tomate e mexa por 1 minuto.

Tempere com sal, páprica, cominho, pimenta-do-reino e adicione o louro. Despeje o caldo quente, misture e tampe a panela. Deixe cozinhar em fogo médio por 40 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, aguarde a pressão sair e abra a panela. Acrescente as batatas e as cenouras. Cozinhe por mais 25 minutos, em fogo médio com a panela destampada, até que os legumes fiquem cozidos, mas ainda inteiros. Finalize com o cheiro-verde e sirva em seguida.

Macarrão cremoso com músculo desfiado

Ingredientes

300 g de macarrão parafuso

500 g de músculo cozido e desfiado

1 cebola picada

1 dente de alho picado

Água para cozinhar

2 tomates bem maduros

1/2 xícara de chá de creme de leite

1 colher de sopa de azeite

Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto

Água

Modo de preparo

Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e cozinhe o macarrão até ficar al dente . Escorra e reserve. Em outra panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente os tomates e tempere com sal e pimenta-do-reino. Refogue até os tomates desmancharem. Adicione o músculo desfiado e deixe encorpar. Misture o creme de leite. Junte o macarrão, misture e sirva em seguida.

Estrogonofe de músculo Crédito: Imagem: DronG | Shutterstock

Estrogonofe de músculo

Ingredientes

700 g de músculo bovino cortado em cubos médios

2 xícaras de chá de cogumelo paris fatiado

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de extrato de tomate

1 colher de sopa de mostarda

1 colher de sopa de molho inglês

1 xícara de chá do caldo do cozimento da carne

1 xícara de chá de creme de leite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha picada para finalizar

Água

Modo de preparo

Coloque o músculo em cubos na panela de pressão. Cubra com água e adicione uma pitada de sal. Cozinhe por 45-50 minutos após pegar pressão, até ficar bem macio. Aguarde a pressão sair, abra a panela e reserve 1 xícara de chá do caldo do cozimento. Escorra o restante do líquido.

Depois, aqueça o azeite em uma panela larga em fogo médio. Adicione o músculo cozido e deixe dourar. Retire e reserve. Na mesma panela, refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e mexa rapidamente. Adicione o cogumelo e refogue até que fique dourado e solte aroma. Acrescente o extrato de tomate, o molho inglês e a mostarda. Misture bem.

Despeje o caldo do cozimento do músculo. Volte a carne dourada para a panela. Cozinhe em fogo médio até o molho reduzir e ganhar corpo. Adicione o creme de leite e mexa até ficar espesso, brilhante e encorpado. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Polvilhe salsinha picada por cima. Sirva sem seguida.

Dica : sirva com purê de batata.

Músculo acebolado com pimentões

Ingredientes

700 g de músculo cortado em tiras grossas

2 cebolas fatiadas

1 pimentão vermelho fatiado

1 pimentão verde fatiado

3 dentes de alho picados

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 fio de óleo

3 colheres de sopa de água

Modo de preparo