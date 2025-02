CLIMA ESQUENTOU

Caio Blat é flagrado aos beijos com loira no Rio após fim de namoro com Luisa Arraes

Ator ficou solteiro há poucos meses

Fernanda Varela

Publicado em 12 de fevereiro de 2025 às 12:33

Caio Blat e Luiza Arraes foram casados por sete anos Crédito: Reprodução

A fila andou. Caio Blat, 44 anos, foi flagrado aos beijos com uma loira na noite desta terça-feira (11), no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro. O casal foi visto em um restaurante.>

O ator está solteiro desde outubro do ano passado, quando se separou de Luisa Arraes. Eles estavam há sete anos juntos em um casamento aberto - ou seja, quando o casal pode se relacionar com outras pessoas. >