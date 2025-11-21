variedades

Natal com pets: 7 formas de decorar a casa sem riscos para os animais

Com alguns cuidados simples, é possível montar uma decoração natalina encantadora, sem colocar em risco cães e gatos

Portal Edicase

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 13:04

Alguns cuidados ajudam a tornar a decoração de Natal segura para os pets Crédito: Imagem: Anna Averianova | Shutterstock

O Natal é uma das épocas mais aguardadas do ano. As luzes, as músicas e as decorações criam uma atmosfera acolhedora que enche os lares de alegria e união. É tempo de celebrar, reunir a família e compartilhar momentos especiais. Para muitas pessoas, os animais de estimação fazem parte dessa convivência e participam das comemorações natalinas, seja com roupinhas temáticas, presentes ou apenas curtindo o ambiente festivo.

No entanto, é importante lembrar que, para os pets , o Natal pode representar uma série de riscos. Árvores, enfeites e fios elétricos podem despertar a curiosidade dos animais e acabar provocando acidentes, intoxicações e até ferimentos. Por isso, preparar a casa de forma segura é essencial para a data ser tranquila e alegre para todos. Veja como fazer isso!

1. Escolha uma árvore de Natal firme e bem-posicionada

A árvore é o principal símbolo do Natal, mas também o item mais visado pelos pets , especialmente pelos gatos. Para evitar acidentes, escolha um modelo com base larga e estável, que não tombe facilmente. Árvores menores podem ser boas opções para quem tem pouco espaço ou animais muito curiosos. Fixá-la na parede ou em um canto protegido também ajuda a impedir que o animal a derrube. Evite modelos com cheiro forte de plástico ou com pequenos pedaços destacáveis, pois os animais podem tentar mastigar.

2. Dê preferência a enfeites grandes e resistentes

Enfeites de vidro, bolinhas pequenas e objetos brilhantes chamam a atenção dos animais, mas podem causar sérios acidentes se forem mordidos ou engolidos. Prefira opções de tecido, madeira leve ou plástico resistente, e evite fitas e laços metálicos. O ideal é pendurar os objetos mais frágeis nas partes altas da árvore, fora do alcance dos pets . Essa simples mudança garante uma decoração bonita e muito mais segura.

3. Redobre o cuidado com as luzes e fios elétricos

Os fios das luzes pisca-pisca são um dos principais perigos para cães e gatos , que costumam roer cabos por curiosidade. Antes de instalar, verifique se os fios estão em bom estado, sem partes descascadas. Utilize protetores de cabo e prenda-os com fita isolante ou canaletas. Sempre desligue as luzes quando sair de casa ou ao dormir. Além de prevenir choques, essa prática também evita superaquecimentos e curtos-circuitos.

O azevinho faz parte das plantas tradicionais de Natal que são tóxicas aos Crédito:

4. Evite plantas natalinas tóxicas

Algumas plantas tradicionais do Natal, como bico-de-papagaio e azevinho, são tóxicas para os pets e podem causar vômitos, diarreia e irritação na boca se ingeridas. Antes de decorar, pesquise se as flores escolhidas são seguras. Uma alternativa é apostar em plantas artificiais de boa qualidade ou naturais não tóxicas. Assim, é possível manter o clima festivo sem comprometer a saúde dos animais.

5. Organize e esconda cabos e extensões

Durante o Natal, é comum usar extensões para ligar luzes, sons e outros aparelhos. No entanto, fios espalhados pela casa podem causar tropeços e acidentes, além de despertar a curiosidade dos pets . Use organizadores e prenda os cabos atrás de móveis ou dentro de canaletas. Se possível, mantenha-os fora do alcance do chão. Essa medida simples previne choques elétricos e mantém o ambiente mais seguro e organizado.

6. Substitua velas por versões eletrônicas

Velas e lamparinas trazem charme à decoração, mas representam um grande risco quando há animais em casa. Um simples movimento pode derrubá-las e provocar queimaduras ou até incêndios. A melhor opção é usar velas eletrônicas com luz de LED, que imitam o efeito da chama real sem perigo. Se preferir usar velas tradicionais, coloque-as em locais altos, longe da passagem dos pets , e nunca as deixe acesas sem supervisão.

7. Guarde presentes e embalagens com cuidado