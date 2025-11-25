Acesse sua conta
O destino bate à porta: 4 signos vivem virada intensa no amor nesta terça (25 de novembro)

A energia capricorniana amadurece decisões afetivas, abre portas para conversas profundas e redefine vínculos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 12:40

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia
Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

Nesta terça-feira (25), a Lua em Capricórnio dá o tom dos relacionamentos, trazendo uma energia de maturidade, seriedade e escolhas conscientes. Não é um dia de paixões impulsivas, é um dia de verdades, limites saudáveis e demonstrações práticas de afeto.

Você vai sentir o impacto desse trânsito principalmente na forma como se posiciona diante de quem ama. Conversas que antes pareciam difíceis agora fluem com mais clareza, e decisões que estavam engavetadas finalmente ganham forma.

Veja como cada signo lida com essa vibração amorosa:

  • Áries
    O céu pede diálogos diretos, mas sem agressividade. Sensibilidade salva o dia.

  • Touro
    Busca segurança emocional e reciprocidade. Relações estáveis brilham.

  • Gêmeos
    Limites são fundamentais. Nada de fugir da conversa necessária.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
1 de 12
Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

  • Câncer
    Maturidade define o tom. Quem não acompanha sua profundidade, fica para trás.

  • Leão
    Responsabilidade emocional é a palavra-chave. Atitudes falam mais que declarações.

  • Virgem
    Evite críticas exageradas. Seu amor precisa de acolhimento, não auditoria.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

  • Libra
    Laços familiares e afetivos ganham prioridade. A diplomacia salva o dia.

  • Escorpião
    Transparência total. Emoções profundas precisam sair da gaveta.

  • Sagitário
    Você busca estabilidade, não aventura. Conexões sólidas ganham força.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

  • Capricórnio
    Com a Lua em seu signo, você impõe limites e define o que quer. E quem estiver ao seu lado vai saber disso.

  • Aquário
    Dia introspectivo: pense duas vezes antes de discutir.

  • Peixes
    Escuta ativa e sensibilidade. Pequenos gestos fortalecem vínculos.

