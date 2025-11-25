O destino bate à porta: 4 signos vivem virada intensa no amor nesta terça (25 de novembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 25 de novembro de 2025 às 12:40
Nesta terça-feira (25), a Lua em Capricórnio dá o tom dos relacionamentos, trazendo uma energia de maturidade, seriedade e escolhas conscientes. Não é um dia de paixões impulsivas, é um dia de verdades, limites saudáveis e demonstrações práticas de afeto.
Você vai sentir o impacto desse trânsito principalmente na forma como se posiciona diante de quem ama. Conversas que antes pareciam difíceis agora fluem com mais clareza, e decisões que estavam engavetadas finalmente ganham forma.
