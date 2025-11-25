ASTROLOGIA

O destino bate à porta: 4 signos vivem virada intensa no amor nesta terça (25 de novembro)

A energia capricorniana amadurece decisões afetivas, abre portas para conversas profundas e redefine vínculos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 12:40

Nesta terça-feira (25), a Lua em Capricórnio dá o tom dos relacionamentos, trazendo uma energia de maturidade, seriedade e escolhas conscientes. Não é um dia de paixões impulsivas, é um dia de verdades, limites saudáveis e demonstrações práticas de afeto.

Você vai sentir o impacto desse trânsito principalmente na forma como se posiciona diante de quem ama. Conversas que antes pareciam difíceis agora fluem com mais clareza, e decisões que estavam engavetadas finalmente ganham forma.

Veja como cada signo lida com essa vibração amorosa:

Áries

O céu pede diálogos diretos, mas sem agressividade. Sensibilidade salva o dia.



Touro

Busca segurança emocional e reciprocidade. Relações estáveis brilham.



Gêmeos

Limites são fundamentais. Nada de fugir da conversa necessária.



Câncer

Maturidade define o tom. Quem não acompanha sua profundidade, fica para trás.



Leão

Responsabilidade emocional é a palavra-chave. Atitudes falam mais que declarações.



Virgem

Evite críticas exageradas. Seu amor precisa de acolhimento, não auditoria.



Libra

Laços familiares e afetivos ganham prioridade. A diplomacia salva o dia.

Escorpião

Transparência total. Emoções profundas precisam sair da gaveta.



Sagitário

Você busca estabilidade, não aventura. Conexões sólidas ganham força.



Capricórnio

Com a Lua em seu signo, você impõe limites e define o que quer. E quem estiver ao seu lado vai saber disso.



Aquário

Dia introspectivo: pense duas vezes antes de discutir.

