Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vai jogar na loteria? Números mais poderosos para o seu signo nesta terça (25) prometem prosperidade

Veja como cada signo será afetado e quais números podem impulsionar sua sorte hoje

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 12:04

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Shutterstock e IA

A terça-feira (25) chega com uma energia diferente e você provavelmente vai sentir isso logo cedo. A Lua entra em Capricórnio e dá ao dia uma vibração mais séria, prática e organizada. É aquela combinação astral que nos ajuda a colocar os pés no chão, decidir com mais segurança e enxergar prioridades com clareza.

Ao mesmo tempo, Marte continua impulsionando iniciativas, e Vênus promove conversas honestas e maduras nos relacionamentos. O resultado? Um dia perfeito para:

  • 1. Resolver pendências
  • 2. tomar decisões importantes
  • 3. Traçar metas
  • 4. E retomar o controle do que tinha ficado parado

Leia mais

Imagem - Marido de Ivete Sangalo manda recado em publi e fãs apontam indireta para Shawn Mendes

Marido de Ivete Sangalo manda recado em publi e fãs apontam indireta para Shawn Mendes

Imagem - 'Mudei muito?': Bella Longuinho mostra antes e depois da transição de gênero; veja

'Mudei muito?': Bella Longuinho mostra antes e depois da transição de gênero; veja

Imagem - Semana em 'Êta Mundo Melhor!' tem destino de Candinho por um fio (24 a 29 de novembro)

Semana em 'Êta Mundo Melhor!' tem destino de Candinho por um fio (24 a 29 de novembro)

Confira os números da sorte de cada signo:

  • Áries (21/03 a 20/04)
    Números da sorte: 9, 25, 36
    Mensagem: O dia pede postura firme no trabalho e decisões diretas. Nas relações, seja claro, mas evite dureza. A organização financeira fará diferença.

  • Touro (21/04 a 20/05)
    Números da sorte: 6, 14, 27
    Mensagem: Produtividade em alta e mente estável. O coração pede vínculos seguros. Disciplina no trabalho trará resultados concretos.

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    Números da sorte: 5, 15, 32
    Mensagem: Você pensa com mais clareza e menos dispersão. Ótimo dia para traçar limites e organizar ideias.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

  • Câncer (21/06 a 21/07)
    Números da sorte: 2, 16, 24
    Mensagem: Relacionamentos pedem maturidade e firmeza. No trabalho, finalize pendências. No dinheiro, estabilidade chega.

  • Leão (22/07 a 22/08)
    Números da sorte: 1, 19, 40
    Mensagem: Seu brilho aparece quando você se organiza. O amor exige atitudes responsáveis. Destaque no trabalho por decisões práticas.

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    Números da sorte: 5, 28, 33
    Mensagem: Dia produtivo, com clareza mental e boas decisões financeiras. Só cuide para não criticar demais quem você ama.

Leia mais

Imagem - Tarot desta terça (25 de novembro) aponta virada poderosa e indica quem recebe notícia inesperada ainda hoje

Tarot desta terça (25 de novembro) aponta virada poderosa e indica quem recebe notícia inesperada ainda hoje

Imagem - Hoje, o amor encontra equilíbrio: veja como cada signo vive o dia nesta terça-feira (25 de novembro)

Hoje, o amor encontra equilíbrio: veja como cada signo vive o dia nesta terça-feira (25 de novembro)

Imagem - Hoje, 25 de novembro, é feriado? Veja o que aconteceu nessa data

Hoje, 25 de novembro, é feriado? Veja o que aconteceu nessa data

  • Libra (23/09 a 22/10)
    Números da sorte:
    Mensagem: Família e relações ganham destaque. No trabalho, diplomacia é essencial. As finanças pedem estabilidade.

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    Números da sorte: 7, 11, 34
    Mensagem: Conversas importantes ganham profundidade. A intuição está forte. No trabalho, burocracias ficam mais leves de resolver.

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    Números da sorte: 3, 15, 29
    Mensagem: O foco hoje é financeiro: equilíbrio entre gastos e metas. Relacionamentos pedem estabilidade.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    Números da sorte: 8, 10, 25
    Mensagem: A Lua no seu signo amplia sua força pessoal. Limites ficam claros, e decisões têm impacto.

  • Aquário (21/01 a 19/02)
    Números da sorte: 4, 12, 41
    Mensagem: Dia introspectivo. Evite discussões. Foque no que precisa ser finalizado.

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    Números da sorte: 2, 20, 37
    Mensagem: Amizades e redes sociais trazem oportunidades profissionais. No amor, escuta ativa. Nas finanças, cautela.

E, claro, com essa energia de foco e responsabilidade, a sorte também ganha outro tom: mais estratégica e mais consciente.

Leia mais

Imagem - Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta terça-feira, 25 de novembro de 2025

Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta terça-feira, 25 de novembro de 2025

Imagem - Veja sinais que podem indicar problemas na pele

Veja sinais que podem indicar problemas na pele

Imagem - Bacalhau de forno: 3 receitas surpreendentes para o jantar

Bacalhau de forno: 3 receitas surpreendentes para o jantar

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Confira previsão do tempo para esta terça-feira (25 de novembro) em Salvador

Cor e número da sorte de hoje (25 de novembro): oportunidades surgem quando você menos espera

Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta terça-feira, 25 de novembro de 2025

3 signos sentem uma alegria inesperada nesta terça-feira (25 de novembro)

Áries, Câncer, Libra e Aquário recebem um recado importante do universo hoje (25 de novembro)

Tags:

Signo Loteria Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Número da Sorte Sorte

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Aos 91 anos, Brigitte Bardot preocupa fãs ao ser internada novamente na França: 'Rezem por ela'

Aos 91 anos, Brigitte Bardot preocupa fãs ao ser internada novamente na França: 'Rezem por ela'
Imagem - Gilberto Gil e Elton John são os primeiros anunciados do Rock in Rio 2026

Gilberto Gil e Elton John são os primeiros anunciados do Rock in Rio 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Médico psiquiatra estava acompanhado antes de morrer em Salvador e sofreu queda em apartamento
01

Médico psiquiatra estava acompanhado antes de morrer em Salvador e sofreu queda em apartamento

Imagem - Saiba quanto será o ingresso do show do Guns N' Roses em Salvador
02

Saiba quanto será o ingresso do show do Guns N' Roses em Salvador

Imagem - Vídeo: advogado em carro blindado é morto a tiros na porta de casa
03

Vídeo: advogado em carro blindado é morto a tiros na porta de casa

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta terça (25 de novembro) é A Cruz: o que parecia um peso começa a se mostrar um passo importante da jornada
04

Carta do Baralho Cigano desta terça (25 de novembro) é A Cruz: o que parecia um peso começa a se mostrar um passo importante da jornada