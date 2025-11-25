Acesse sua conta
Tarot desta terça (25 de novembro) aponta virada poderosa e indica quem recebe notícia inesperada ainda hoje

Leitura do dia indica reconexões, mensagens decisivas e movimentos rápidos que podem transformar a terça

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 05:00

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

A terça-feira (25) chega com uma energia mais leve e aberta a diálogos. O Tarot indica que contatos, mensagens e oportunidades ganham destaque, favorecendo encontros, conversas produtivas e reconexões que surgem de forma natural. O universo recompensa quem se permite tentar de novo e abre espaço para novas possibilidades.

Áries inicia o dia sob a influência do Rei de Paus, carta que inspira ação estratégica e reforça uma liderança carismática. Touro recebe o Seis de Ouros, que anuncia trocas positivas e ajuda chegando na hora certa, seja através de apoio emocional, financeiro ou profissional. Gêmeos vive a energia harmoniosa do Dois de Copas, que favorece parcerias, alianças e uma comunicação que flui sem obstáculos.

Câncer encontra o Quatro de Copas, carta que pede atenção redobrada, já que algo bom pode passar despercebido se o nativo estiver distraído. Leão recebe o Três de Ouros, que abre caminhos no ambiente profissional e traz reconhecimento de superiores ou colegas. Virgem é iluminado pelo Ás de Espadas, que corta dúvidas e traz clareza mental, ideal para decisões objetivas.

Libra vive a alegria do Quatro de Paus, carta de celebração que indica avanços e boas notícias, seja no trabalho ou na vida pessoal. Escorpião encontra estabilidade emocional com o Rei de Copas, símbolo de maturidade e inteligência afetiva. Sagitário é tocado pelo Nove de Ouros, que indica prosperidade e pequenos ganhos que se acumulam ao longo do dia.

Capricórnio experimenta a velocidade do Oito de Paus, carta que acelera acontecimentos e traz respostas rápidas. Aquário recebe o Rei de Espadas, que pede foco absoluto e decisões racionais para lidar com desafios. Peixes encerra o ciclo guiado pelo Sete de Copas, carta que inspira sonhos, mas alerta para a importância de escolher com cuidado e manter os pés no chão.

