Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta terça-feira, 25 de novembro de 2025

No momento, o astro não pode ser visto no céu porque está posicionado entre a Terra e o Sol

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 07:44

A Lua encontra-se em sua fase nova (Imagem: SN VFX | Shutterstock)
A Lua encontra-se em sua fase nova Crédito: Imagem: SN VFX | Shutterstock

Nesta terça-feira, 25 de novembro, a Lua está em sua fase nova, um dos momentos mais importantes e observados do ciclo lunar. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o satélite entrou nessa fase no dia 20, às 03h47.

Durante esse período, a Lua se posiciona entre a Terra e o Sol, fazendo com que toda a sua face iluminada fique voltada para longe de nós. Por esse motivo, o astro praticamente desaparece do céu noturno, já que o lado visível permanece na sombra. Para quem observa o céu, essa impressão de “ausência” é um fenômeno natural e representa o início de um novo ciclo de fases.

Luz solar oculta a Lua

Esse alinhamento entre Lua, Terra e Sol — conhecido como conjunção — faz com que o satélite não possa ser totalmente visto da superfície terrestre. O brilho solar ofusca qualquer possibilidade de visualização, já que a Lua nasce e se põe quase no mesmo horário do Sol.

Embora o satélite continue presente no céu, sua luz refletida não é suficiente para competir com a intensidade da iluminação solar, especialmente durante o dia. Assim, a fase nova marca o ponto exato em que o ciclo recomeça e os padrões de iluminação lunar começam a mudar gradualmente ao longo das noites seguintes.

A Lua nova permite observar melhor o céu (Imagem: vovan | Shutterstock)
A Lua nova permite observar melhor o céu Crédito: Imagem: vovan | Shutterstock

Período para observação astronômica

A Lua nova tem grande relevância científica. Ela marca o início do chamado mês sinódico, que dura cerca de 29,5 dias e define o ritmo das fases lunares. Nesse período, a ausência de brilho lunar favorece muito a observação astronômica: com o céu mais escuro, é possível visualizar estrelas fracas, aglomerados estelares, nebulosas e até galáxias com maior nitidez.

Observatórios e astrônomos amadores consideram essa fase especialmente interessante para registrar imagens profundas do céu, que seriam prejudicadas pelo excesso de luminosidade lunar nas outras fases.

Lua nova também afeta as marés

Do ponto de vista físico, a fase nova também influencia diretamente as marés. Durante esse alinhamento, a força gravitacional combinada do Sol e da Lua sobre os oceanos tende a aumentar, gerando as chamadas marés de sizígia, conhecidas por apresentar maiores amplitudes.

Mais recentes

Imagem - Festival revela memórias ocultas da comunidade LGBTQIA+; veja os destaques

Festival revela memórias ocultas da comunidade LGBTQIA+; veja os destaques
Imagem - Bacalhau de forno: 3 receitas surpreendentes para o jantar

Bacalhau de forno: 3 receitas surpreendentes para o jantar
Imagem - Veja sinais que podem indicar problemas na pele

Veja sinais que podem indicar problemas na pele

MAIS LIDAS

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta terça (25 de novembro) é A Cruz: o que parecia um peso começa a se mostrar um passo importante da jornada
01

Carta do Baralho Cigano desta terça (25 de novembro) é A Cruz: o que parecia um peso começa a se mostrar um passo importante da jornada

Imagem - Anjo da Guarda desta terça-feira (25 de novembro) avisa a 3 signos: entenda por que você sentirá uma forte angústia hoje
02

Anjo da Guarda desta terça-feira (25 de novembro) avisa a 3 signos: entenda por que você sentirá uma forte angústia hoje

Imagem - Saiba quanto será o ingresso do show do Guns N' Roses em Salvador
03

Saiba quanto será o ingresso do show do Guns N' Roses em Salvador

Imagem - Rayssa Leal celebra formatura e emociona com mensagem aos pais e professores
04

Rayssa Leal celebra formatura e emociona com mensagem aos pais e professores