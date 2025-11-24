IDENTIDADE

'Mudei muito?': Bella Longuinho mostra antes e depois da transição de gênero; veja

Influenciadora de 23 anos revela por que escolheu realizar a cirurgia de redesignação sexual na Tailândia

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 16:21

Bella Longuinho Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Bella Longuinho decidiu encerrar o ano compartilhando um dos momentos mais marcantes de sua trajetória pessoal. Aos 23 anos, a influenciadora publicou nas redes sociais um comparativo entre sua aparência antes e depois do início da transição de gênero e, claro, causou comoção entre os seguidores.

Bella começou o processo no início de 2025 e já passou pela cirurgia de redesignação sexual, realizada na Tailândia, país que ela descreve como referência mundial no procedimento. Na legenda das fotos, soltou a pergunta que movimentou seus fãs: “Mudei muito?”

Os comentários viraram rapidamente uma enxurrada de elogios: “Linda dos dois jeitos, como pode?”, escreveu uma seguidora. Outra brincou: “Nasceu com skin lendária em todas as versões!”. Houve ainda quem se emocionasse com a naturalidade da transformação: “Parece que você sempre foi assim. É inspirador”.

Desde o início da transição, Bella passou por feminilização facial, implante de silicone e ajustes no corpo. Ela também deixou o físico mais musculoso para trás, buscando um visual que combinasse mais com a identidade que estava construindo.

Ao abrir uma caixinha de perguntas, a influenciadora revelou por que decidiu ir até a Tailândia para realizar a cirurgia e fez questão de desfazer rumores sobre os valores.

Antes e depois da transição de gênero de Bella Longuinho 1 de 7

“Vim tão longe porque eles são referência mundial. Fazem essa cirurgia todos os dias, então têm muita experiência. A chance de dar errado é mínima”, explicou. Bella contou que optou pela técnica PPV, uma das mais avançadas, que utiliza pele do órgão genital e também da parede abdominal para criar profundidade e funcionalidade similares às de uma mulher cis.