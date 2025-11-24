Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Mudei muito?': Bella Longuinho mostra antes e depois da transição de gênero; veja

Influenciadora de 23 anos revela por que escolheu realizar a cirurgia de redesignação sexual na Tailândia

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 16:21

Bella Longuinho
Bella Longuinho Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Bella Longuinho decidiu encerrar o ano compartilhando um dos momentos mais marcantes de sua trajetória pessoal. Aos 23 anos, a influenciadora publicou nas redes sociais um comparativo entre sua aparência antes e depois do início da transição de gênero e, claro, causou comoção entre os seguidores.

Bella começou o processo no início de 2025 e já passou pela cirurgia de redesignação sexual, realizada na Tailândia, país que ela descreve como referência mundial no procedimento. Na legenda das fotos, soltou a pergunta que movimentou seus fãs: “Mudei muito?”

Leia mais

Imagem - Caminhos abertos: Leão e mais 2 signos podem dar um salto profissional nesta segunda (24 de novembro)

Caminhos abertos: Leão e mais 2 signos podem dar um salto profissional nesta segunda (24 de novembro)

Imagem - Após 14 anos na emissora, repórter Joyce Guirra deixa a Rede Bahia

Após 14 anos na emissora, repórter Joyce Guirra deixa a Rede Bahia

Imagem - Segredo revelado e 'fantasma' deixam Candinho perturbado em 'Êta Mundo Melhor!' desta segunda (24)

Segredo revelado e 'fantasma' deixam Candinho perturbado em 'Êta Mundo Melhor!' desta segunda (24)

Os comentários viraram rapidamente uma enxurrada de elogios: “Linda dos dois jeitos, como pode?”, escreveu uma seguidora. Outra brincou: “Nasceu com skin lendária em todas as versões!”. Houve ainda quem se emocionasse com a naturalidade da transformação: “Parece que você sempre foi assim. É inspirador”.

Desde o início da transição, Bella passou por feminilização facial, implante de silicone e ajustes no corpo. Ela também deixou o físico mais musculoso para trás, buscando um visual que combinasse mais com a identidade que estava construindo.

Ao abrir uma caixinha de perguntas, a influenciadora revelou por que decidiu ir até a Tailândia para realizar a cirurgia e fez questão de desfazer rumores sobre os valores.

Leia mais

Imagem - Atriz de 'Três Graças' mostra foto rara antes da transição de gênero; confira

Atriz de 'Três Graças' mostra foto rara antes da transição de gênero; confira

Imagem - Maya Massafera revela cirurgia mais dolorosa da transição e fala sobre maternidade

Maya Massafera revela cirurgia mais dolorosa da transição e fala sobre maternidade

Imagem - VÍDEO: Marido de Thalita Carauta posa de sunga após transição de gênero

VÍDEO: Marido de Thalita Carauta posa de sunga após transição de gênero

Antes e depois da transição de gênero de Bella Longuinho

Bella Longuinho, antes e depois da transição de gênero por Reprodução/Redes Sociais
Bella Longuinho mostra antes e depois da transição de gênero por Reprodução/Redes Sociais
Bella Longuinho mostra antes e depois da transição de gênero por Reprodução/Redes Sociais
Bella Longuinho mostra resultado após transição de gênero por Reprodução / Instagram
Bella Longuinho mostra resultado após transição de gênero por Reprodução / Instagram
Bella Longuinho mostra resultado após transição de gênero por Reprodução / Instagram
Bella Longuinho postou antes e depois de transição por Reprodução
1 de 7
Bella Longuinho, antes e depois da transição de gênero por Reprodução/Redes Sociais

“Vim tão longe porque eles são referência mundial. Fazem essa cirurgia todos os dias, então têm muita experiência. A chance de dar errado é mínima”, explicou. Bella contou que optou pela técnica PPV, uma das mais avançadas, que utiliza pele do órgão genital e também da parede abdominal para criar profundidade e funcionalidade similares às de uma mulher cis.

Sobre o custo, ela foi direta: não escolheu a Tailândia pelo preço. “No Brasil, eu pagaria cerca de R$ 130 mil. Aqui, o valor ficaria em torno de R$ 115 mil. Com passagem, dá quase a mesma coisa. O diferencial é o acompanhamento: fico sete dias no hospital e depois mais 21 dias no hotel deles, sendo cuidada pela equipe. Isso me deixa muito mais segura”, afirmou.

Leia mais

Imagem - 8 áreas de atuação no campo da Biomedicina

8 áreas de atuação no campo da Biomedicina

Imagem - Frutas que hidratam: 6 opções para consumir nos dias quentes

Frutas que hidratam: 6 opções para consumir nos dias quentes

Imagem - Cão de guarda: 10 melhores nomes para cachorros protetores

Cão de guarda: 10 melhores nomes para cachorros protetores

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Influenciadora Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual na Tailândia: ‘minhas últimas horas com o piu piu’

Bella Longuinho mostra antes e depois da transição de gênero: 'Nova energia'

Bella Longuinho mostra antes e depois da transição de gênero: 'Vocês imaginavam?'

Tags:

Influenciadora Bella Longuinho Gênero

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Marido de Ivete Sangalo manda recado em publi e fãs apontam indireta para Shawn Mendes

Marido de Ivete Sangalo manda recado em publi e fãs apontam indireta para Shawn Mendes
Imagem - 'Cadê samba? Não tem!': Paolla reage a comentário em show com samba no pé

'Cadê samba? Não tem!': Paolla reage a comentário em show com samba no pé

MAIS LIDAS

Imagem - Médico psiquiatra morto em Salvador era de Recife e foi referência de atendimento humanizado
01

Médico psiquiatra morto em Salvador era de Recife e foi referência de atendimento humanizado

Imagem - Inmet emite alerta de chuvas e ventos fortes para Bahia e mais 13 estados
02

Inmet emite alerta de chuvas e ventos fortes para Bahia e mais 13 estados

Imagem - Jimmy Cliff na Bahia: astro foi na Fonte Nova, tem filha baiana e conheceu esposa por meio de Margareth Menezes
03

Jimmy Cliff na Bahia: astro foi na Fonte Nova, tem filha baiana e conheceu esposa por meio de Margareth Menezes

Imagem - Funcionário tem lanches roubados no trabalho e faz ‘jogo’ ao colocar laxante em comida: ‘Eu sei quais são, e você?’
04

Funcionário tem lanches roubados no trabalho e faz ‘jogo’ ao colocar laxante em comida: ‘Eu sei quais são, e você?’