Influenciadora Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual na Tailândia: ‘minhas últimas horas com o piu piu’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 9 de outubro de 2025 às 20:08
A influenciadora digital Bella Longuinho, de 23 anos, fez a cirurgia de redesignação sexual na Tailândia nesta quinta-feira (9), e aproveitou o momento importante e significativo para mostrar os bastidores antes de entrar na sala de cirurgia.
Bella Longuinho
Através dos stories do Instagram, Bella Longuinho, que tem mostrado todo o processo de transição de gênero, com a participação dos seguidores nas redes sociais até mesmo na escolha de seu nome, dividiu o momento através dos stories do Instagram.
Em uma das fotos, Bella aparece faz um gesto com as mãos e uma perereca de pelúcia ao seu lado da cama, e ainda lembrou o último ensaio de fotos que fez antes da cirurgia, e exibiu um link em que é possível encontrar os conteúdos produzidos por ela. Bella Longuinho tem contas nas plataformas de conteúdo adulto Privacy e Onlyfans.
Deitada na maca de cirurgia, ela mandou um recado para os fãs: “minhas últimas horinhas com o piu piu gente, e vamos lá, pode começar”, disse parecendo anestesiada. Após a cirurgia, Bella lançou uma enquete para interagir com os seguidores e tirar dúvidas sobre o procedimento cirúrgico.
A uma das perguntas, respondeu: “já consegui urinar, e minha voz está assim porque eu fiquei entubada da anestesia, por isso que está rouca. Estou sentindo um incômodo e pressão [na região], não estou conseguindo nem levantar gente”, explicou Bella.
Antes como Zé Longuinho, a influenciadora compartilhava vários conteúdos com roupas íntimas com o arquétipo masculino nas redes sociais, mas aos poucos foi se feminilizando, até que veio a publicação de um vídeo em que a influencer declarou que faria a transição de gênero.
A cirurgia de redesignação sexual é um conjunto de procedimentos médicos, cirúrgicos e hormonais que visam alinhar o corpo, incluindo os órgãos genitais, a identidade de gênero de uma pessoa transgênero. Também conhecida como cirurgia de afirmação de gênero, ela não é obrigatória para todos os transgeneros, mas pode ser um passo importante para alcançar a congruência entre corpo e identidade, melhorando a qualidade de vida e a saúde mental.