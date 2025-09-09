Acesse sua conta
Bella Longuinho mostra antes e depois da transição de gênero: 'Nova energia'

Influencer iniciou a transição em janeiro deste ano e foi acompanhada por nutricionista

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 21:49

Bella Longuinho
Bella Longuinho Crédito: Reprodução / Instagram

A influenciadora Bella Longuinho, de 23 anos de idade, mostrou nesta terça-feira (9), imagens de antes e depois do seu corpo após a transição de gênero. Ela iniciou o processo em janeiro deste ano e foi acompanha por nutricionista, com quem fez o post em conjunto. 

Bella afirmou que a mudança não é só física, mas que envolve também o mental e mesmo a "energia". "Nova fase, nova energia! Hoje celebramos mais um ciclo de conquistas dessa transição incrível com Bella Longuinho em colaboração com Clebson Sousa", diz publicação. 

Antes e depois da transição de gênero de Bella Longuinho

Bella Longuinho mostra resultado após transição de gênero por Reprodução / Instagram
Bella Longuinho mostra resultado após transição de gênero por Reprodução / Instagram
Bella Longuinho mostra resultado após transição de gênero por Reprodução / Instagram
1 de 3
Bella Longuinho mostra resultado após transição de gênero por Reprodução / Instagram

A postagem ressalta que tudo foi feito com carinho, estratégia e consistência. Antes da transição, Bella apresentava um corpo sarado e bem definido, e agora ela mantém o mesmo físico mas com características femininas. "O caminho não é só físico — é mental, emocional, é sobre acolher cada desafio com disciplina e afeto. A nutrição foi escolhida como aliada: sem sacrifícios absurdos, mas com ajustes feitos com carinho, estratégia e consistência", afirma ainda legenda.

"Esse antes e depois representa muito mais do que estética: é sobre se reconectar, respeitar o tempo do corpo e redescobrir a força que já existia ali dentro. Parabéns, Bella, pela confiança, coragem e determinação. Seguimos juntos nessa jornada — e o próximo capítulo promete tanto quanto este! ", completa.

Desde que reconheceu sua identidade feminina, Bella Longuinho passou por um tratamento hormonal e realizou algumas cirurgias, como a de feminização facial.

