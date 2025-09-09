Acesse sua conta
Ator de 'Breaking Bad' é preso por agredir menina com mangueira

A contravenção teria ocorrido enquanto Raymond Cruz lavava seu carro na frente de casa em Los Angeles

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 21:21

Raymond Cruz (Tuco Salamanca) em
Raymond Cruz viveu Tuco Salamanca em "Breaking Bad" Crédito: Reprodução

O ator Raymond Cruz foi preso na manhã desta segunda-feira (8) por atacar uma menina usando uma mangueira de jardim. De acordo com o site TMZ, o astro de 60 anos estava lavando o próprio carro na frente de casa quando teria cometido um agressão leve contra a filha do vizinho. 

À Polícia um dos pais da menina alegou que Cruz havia atingindo a filha dela com a mangueira. O caso ocorreu na região de Silver Lake, em Los Angeles, nos Estados Unidos. 

Raymond Cruz viveu Tuco Salamanca em "Breaking Bad"

Raymond Cruz (Tuco Salamanca) em "Breaking Bad" por Reprodução
Raymond Cruz (Tuco Salamanca) em "Breaking Bad" por Reprodução
Raymond Cruz (Tuco Salamanca) em "Breaking Bad" por Reprodução
Raymond Cruz (Tuco Salamanca) em "Breaking Bad" por Reprodução
1 de 4
Raymond Cruz (Tuco Salamanca) em "Breaking Bad" por Reprodução

Tudo teria ocorrido quando o ator teria pedido que a garota saísse do caminho para que ele continuasse lavando o veículo. Quando ela se recusou a atender o pedido, o ator teria jogado água nela. A vítima diz que a ação do famoso foi proposital.

O ato é considerado uma contravenção pelas leis norte-americanas, o que significa que o procurador de Los Angeles é quem representa a vítima, também de acordo com o TMZ. As acusações não foram formalizadas até o momento. A pena é geralmente decidida em uma audiência, na qual o infrator recebe um aviso e a chance de ter o caso arquivado em troca da participação em programas socioeducativos.

Horas depois da prisão, Cruz foi liberado pelas autoridades e deverá ser ouvido no próximo dia 1º. 

O ator norte-americano é conhecido por interpretar Tuco Salamanca na série "Breaking Bad" e no spin-off "Better Call Saul". Cruz também atuou na série 'Divisão Criminal', vivendo o detetive Julio Sanchez. Sua trajetória em Hollywood inclui ainda papéis em filmes como "Alien - A Ressurreição", "Dia de Treinamento" e "Efeito Colateral"

