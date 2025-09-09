FILHA DO VIZINHO

Ator de 'Breaking Bad' é preso por agredir menina com mangueira

A contravenção teria ocorrido enquanto Raymond Cruz lavava seu carro na frente de casa em Los Angeles

Elis Freire

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 21:21

Raymond Cruz viveu Tuco Salamanca em "Breaking Bad" Crédito: Reprodução

O ator Raymond Cruz foi preso na manhã desta segunda-feira (8) por atacar uma menina usando uma mangueira de jardim. De acordo com o site TMZ, o astro de 60 anos estava lavando o próprio carro na frente de casa quando teria cometido um agressão leve contra a filha do vizinho.

À Polícia um dos pais da menina alegou que Cruz havia atingindo a filha dela com a mangueira. O caso ocorreu na região de Silver Lake, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Tudo teria ocorrido quando o ator teria pedido que a garota saísse do caminho para que ele continuasse lavando o veículo. Quando ela se recusou a atender o pedido, o ator teria jogado água nela. A vítima diz que a ação do famoso foi proposital.

O ato é considerado uma contravenção pelas leis norte-americanas, o que significa que o procurador de Los Angeles é quem representa a vítima, também de acordo com o TMZ. As acusações não foram formalizadas até o momento. A pena é geralmente decidida em uma audiência, na qual o infrator recebe um aviso e a chance de ter o caso arquivado em troca da participação em programas socioeducativos.

Horas depois da prisão, Cruz foi liberado pelas autoridades e deverá ser ouvido no próximo dia 1º.