VEJA FOTOS

Chá revelação de sexualidade? Ator de ‘Modern Family’ casa com mulher e choca fãs

Ator viveu casal gay em série americana, mas gera especulações de fãs sobre sua sexualidade

Felipe Sena

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 16:11

Ator viveu casal gay em série Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Cameron Tucker é um dos personagens mais icônicos de “Modern Family”. Na série americana, o ator Eric Stonestreet fez par com o ator Mitchell Pritchett, que interpretava Jesse Tyler Ferguson. Os dois chegaram a protagonizar um dos momentos mais fofos e lindos da série, quando se tornam pais e vivem diversos percalços e descobertas em família.

Eric Stonestreet 1 de 8

O artista Cameron interpretou o papel de maneira tão convincente e ganhou o coração do público que muitos chegaram a pensar, que fato, o ator era gay na vida real. E aí que se enganam, o ator que tem muito carinho pelo papel que interpretou, é, na verdade, hetero.

Inclusive nesta segunda-feira (8) compartilhou diversos registros em uma cerimônia de casamento com a enfermeira pediátrica Lindsay Schweitzer. “É meu aniversário e adivinha o que ganhei?”, escreveu na publicação. O ator completa 54 anos nesta terça-feira (9).

No entanto, o momento gerou confusão entre os fãs do ator. No X, antigo Twitter, um seguidor publicou que estava incrédulo com a publicação do ator. “Não faz o menor sentido que o Cam de Modern Family é hétero na vida real e casou com uma mulher essa semana”, disse.

Eric Stonestreet 1 de 2

“Eu amo o chá revelação dele todo mês”, escreveu outra pessoa, demonstrando desacreditar da informação. “Mais gay do que eu”, escreveu o seguidor que fala abertamente da sexualidade nas redes sociais.

Casamento do ator Crédito: Reprodução | Redes Sociais