Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Gracyanne Barbosa mostra resultado da harmonização no bumbum; compare ANTES E DEPOIS

Musa fitness comemorou o procedimento estético e recebeu elogios

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 11:04

Gracyanne Barbosa
Gracyanne Barbosa Crédito: Reprodução/Instagram

Gracyanne Barbosa usou as redes sociais para comemorar o resultado da harmonização glútea pela qual passou recentemente. Conhecida pelo corpo musculoso, a musa fitness compartilhou imagens e explicou que optou pelo procedimento por causa da flacidez na região.

"Nem é o resultado final e eu já amei, a flacidez que me incomoda já está bem melhor", disse Gracyanne ao mostrar o novo visual.

Gracyanne Barbosa

Gracyanne Barbosa por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Gracyanne Barbosa por Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa por Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa por Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa por Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa por Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa por Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa por Thiago Melo/Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa por Thiago Melo/Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa por Thiago Melo/Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa por Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa fez tatuagem íntima para Belo por Reprodução/Instagram
Mudança física de Gracyanne Barbosa surpreendeu internautas por Reprodução
A modelo Gracyanne Barbosa viralizou por conta das imagens do glúteo e da coluna; ao lado, a técnica eletroshape por Reprodução
Gracyanne Barbosa ganhou 20kg por Reprodução
1 de 15
Gracyanne Barbosa por Reprodução/Instagram

O procedimento foi pelo Dr. Fúvio Luca, que é especialista em harmonização glútea. Ele também publicou registros e explicou os ajustes feitos. "Tá aí, turma, com o bumbum mais famoso do mundo. Apenas o maior bumbum do mundo", iniciou.

O profissional explicou que a musa fitness apresentou um leve grau de flacidez após a cirurgia recente que fez na perna. "Hoje fizemos a sustentação, trabalhamos a parte inferior e aquela voltinha que ela já tinha, mas ainda faltava. O resultado é um bumbum empinado, sustentado e com mais harmonia", falou.

Leia mais

Imagem - Lembra dela? Ex-BBB faz cirurgia para mudar a voz: 'Vai combinar mais comigo'

Lembra dela? Ex-BBB faz cirurgia para mudar a voz: 'Vai combinar mais comigo'

Imagem - Quanto custa se hospedar nas pousadas de luxo de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank em Fernando de Noronha

Quanto custa se hospedar nas pousadas de luxo de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank em Fernando de Noronha

Imagem - Mesmo com pedido de desculpas de Zezé, SBT muda grade e coloca episódio inédito de Chaves no lugar do especial

Mesmo com pedido de desculpas de Zezé, SBT muda grade e coloca episódio inédito de Chaves no lugar do especial

Tags:

Harmonização Procedimentos Gracyanne Barbosa Famosos

Mais recentes

Imagem - Lucas Lima compartilha foto rara do filho com Sandy e tamanho do menino choca seguidores; VEJA

Lucas Lima compartilha foto rara do filho com Sandy e tamanho do menino choca seguidores; VEJA
Imagem - Hoje (17 de dezembro), 5 signos vivem um dos dias mais positivos do mês

Hoje (17 de dezembro), 5 signos vivem um dos dias mais positivos do mês
Imagem - Saiba por que a Globo não exibe a Sessão da Tarde nesta quarta-feira (17 de dezembro)

Saiba por que a Globo não exibe a Sessão da Tarde nesta quarta-feira (17 de dezembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Facção mandou matar técnicos de internet por falta de pagamento de 'pedágio' em Salvador
01

Facção mandou matar técnicos de internet por falta de pagamento de 'pedágio' em Salvador

Imagem - Aposta baiana ganha mais de R$ 130 mil na Mega-Sena; confira resultado
02

Aposta baiana ganha mais de R$ 130 mil na Mega-Sena; confira resultado

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (17 de dezembro) abre caminhos e anuncia uma fase de sorte e superação para 3 signos
03

Anjo da Guarda desta quarta (17 de dezembro) abre caminhos e anuncia uma fase de sorte e superação para 3 signos

Imagem - Repórter Tainá Reis publica textão após ser demitida por justa causa da Record: ‘Coração em paz e consciência tranquila’
04

Repórter Tainá Reis publica textão após ser demitida por justa causa da Record: ‘Coração em paz e consciência tranquila’