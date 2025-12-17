FAMOSOS

Gracyanne Barbosa mostra resultado da harmonização no bumbum; compare ANTES E DEPOIS

Musa fitness comemorou o procedimento estético e recebeu elogios

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 11:04

Gracyanne Barbosa Crédito: Reprodução/Instagram

Gracyanne Barbosa usou as redes sociais para comemorar o resultado da harmonização glútea pela qual passou recentemente. Conhecida pelo corpo musculoso, a musa fitness compartilhou imagens e explicou que optou pelo procedimento por causa da flacidez na região.

"Nem é o resultado final e eu já amei, a flacidez que me incomoda já está bem melhor", disse Gracyanne ao mostrar o novo visual.

O procedimento foi pelo Dr. Fúvio Luca, que é especialista em harmonização glútea. Ele também publicou registros e explicou os ajustes feitos. "Tá aí, turma, com o bumbum mais famoso do mundo. Apenas o maior bumbum do mundo", iniciou.