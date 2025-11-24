ASTROLOGIA

Caminhos abertos: Leão e mais 2 signos podem dar um salto profissional nesta segunda (24 de novembro)

Com a Lua em Capricórnio, foco e responsabilidade se destacam, impulsionando decisões profissionais importantes

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 16:16

Se você precisava de um sinal para avançar na carreira, a segunda-feira, 24 de novembro, entrega exatamente isso. A Lua em Capricórnio, regente do trabalho e da disciplina, assume o protagonismo do dia e ajuda você a enxergar caminhos mais sólidos.

Leão, Capricórnio e Escorpião são especialmente beneficiados. Seus projetos ficam mais claros, suas ideias ganham visibilidade e a produtividade sobe de forma natural. Mas o clima é geral: todos os signos sentem mais foco, mais maturidade e mais capacidade de tomar decisões profissionais com segurança.