Caminhos abertos: Leão e mais 2 signos podem dar um salto profissional nesta segunda (24 de novembro)

Com a Lua em Capricórnio, foco e responsabilidade se destacam, impulsionando decisões profissionais importantes

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 16:16

Signos podem atrair energias sombrias
Signos podem atrair energias sombrias Crédito: Shutterstock

Se você precisava de um sinal para avançar na carreira, a segunda-feira, 24 de novembro, entrega exatamente isso. A Lua em Capricórnio, regente do trabalho e da disciplina, assume o protagonismo do dia e ajuda você a enxergar caminhos mais sólidos.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
1 de 12
Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

Leão, Capricórnio e Escorpião são especialmente beneficiados. Seus projetos ficam mais claros, suas ideias ganham visibilidade e a produtividade sobe de forma natural. Mas o clima é geral: todos os signos sentem mais foco, mais maturidade e mais capacidade de tomar decisões profissionais com segurança.

Este é o momento ideal para enviar currículos, pedir uma conversa com um superior, estruturar metas ou simplesmente colocar a casa em ordem. A energia do dia favorece quem age com estratégia e consistência.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Uma virada poderosa começa: veja como cada signo será impactado nesta semana (entre 24 e 30 de novembro)

Anjo da Abundância anuncia que 4 signos recebem forte onda de prosperidade e sorte nesta segunda (24 de novembro)

Cor e número da sorte de hoje (24 de novembro): mudanças sutis trazem clareza para todos os signos

Tarot desta segunda (24 de novembro) aponta limpeza emocional e oportunidades inesperadas para vários signos

Tarot da semana (24 a 30 de novembro)  aponta viradas, oportunidades e sinais que não podem ser ignorados

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Sorte

