Caminhos abertos: Leão e mais 2 signos podem dar um salto profissional nesta segunda (24 de novembro)

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 24 de novembro de 2025 às 16:16
Se você precisava de um sinal para avançar na carreira, a segunda-feira, 24 de novembro, entrega exatamente isso. A Lua em Capricórnio, regente do trabalho e da disciplina, assume o protagonismo do dia e ajuda você a enxergar caminhos mais sólidos.
Leão, Capricórnio e Escorpião são especialmente beneficiados. Seus projetos ficam mais claros, suas ideias ganham visibilidade e a produtividade sobe de forma natural. Mas o clima é geral: todos os signos sentem mais foco, mais maturidade e mais capacidade de tomar decisões profissionais com segurança.
Este é o momento ideal para enviar currículos, pedir uma conversa com um superior, estruturar metas ou simplesmente colocar a casa em ordem. A energia do dia favorece quem age com estratégia e consistência.