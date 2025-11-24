ASTROLOGIA

Segunda poderosa: 4 signos podem destravar dinheiro, acordos e oportunidades hoje (24 de novembro)

A Lua em Capricórnio fortalece decisões práticas enquanto o Sol em Sagitário amplia visão estratégica

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 14:35

Signos e trabalho Crédito: Shutterstock

A semana começa com uma energia poderosa para quem está de olho em ganhos, ajustes financeiros ou oportunidades de crescimento. A Lua em Capricórnio deixa tudo mais organizado e racional, enquanto o Sol em Sagitário abre as portas para negociações amplas e decisões que miram o futuro.

Hoje, Touro, Capricórnio, Virgem e Aquário podem ter respostas importantes, soluções para pendências antigas e até convites inesperados. Mas a vibração atinge todos os signos: é um dia excelente para revisar contas, planejar investimentos e tomar decisões que envolvem estabilidade a longo prazo.