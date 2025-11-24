Acesse sua conta
Segunda poderosa: 4 signos podem destravar dinheiro, acordos e oportunidades hoje (24 de novembro)

A Lua em Capricórnio fortalece decisões práticas enquanto o Sol em Sagitário amplia visão estratégica

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 14:35

Signos e trabalho
Signos e trabalho Crédito: Shutterstock

A semana começa com uma energia poderosa para quem está de olho em ganhos, ajustes financeiros ou oportunidades de crescimento. A Lua em Capricórnio deixa tudo mais organizado e racional, enquanto o Sol em Sagitário abre as portas para negociações amplas e decisões que miram o futuro.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
1 de 12
Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

Hoje, Touro, Capricórnio, Virgem e Aquário podem ter respostas importantes, soluções para pendências antigas e até convites inesperados. Mas a vibração atinge todos os signos: é um dia excelente para revisar contas, planejar investimentos e tomar decisões que envolvem estabilidade a longo prazo.

Quem estava empacado pode ver o cenário finalmente se movimentar. É hora de colocar as prioridades no papel e agir com consciência. O céu apoia quem se prepara e recompensa quem toma decisões maduras.

