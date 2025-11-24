Segunda poderosa: 4 signos podem destravar dinheiro, acordos e oportunidades hoje (24 de novembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 24 de novembro de 2025 às 14:35
A semana começa com uma energia poderosa para quem está de olho em ganhos, ajustes financeiros ou oportunidades de crescimento. A Lua em Capricórnio deixa tudo mais organizado e racional, enquanto o Sol em Sagitário abre as portas para negociações amplas e decisões que miram o futuro.
Hoje, Touro, Capricórnio, Virgem e Aquário podem ter respostas importantes, soluções para pendências antigas e até convites inesperados. Mas a vibração atinge todos os signos: é um dia excelente para revisar contas, planejar investimentos e tomar decisões que envolvem estabilidade a longo prazo.
Quem estava empacado pode ver o cenário finalmente se movimentar. É hora de colocar as prioridades no papel e agir com consciência. O céu apoia quem se prepara e recompensa quem toma decisões maduras.