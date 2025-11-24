Acesse sua conta
Larissa Manoela abre o jogo sobre relação com os pais: ‘Não tem nenhum contato’

Atriz se afastou dos pais após controle financeiro, até mesmo para necessidades básicas

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 17:54

Larissa Manoela rompeu com os pais
Larissa Manoela rompeu com os pais Crédito: Reprodução | Instagram

Em uma nova fase da vida após polêmicas envolvendo os pais, Larissa Manoela, de 24 anos, hoje no elenco de “Êta Mundo Melhor!”, abriu o jogo sobre seu distanciamento dos pais, Silvana Taques e Gilberto Elias, desde o rompimento de 2023.

