RELAÇÃO ESTREMECIDA

Larissa Manoela abre o jogo sobre relação com os pais: ‘Não tem nenhum contato’

Atriz se afastou dos pais após controle financeiro, até mesmo para necessidades básicas

Felipe Sena

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 17:54

Larissa Manoela rompeu com os pais Crédito: Reprodução | Instagram

Em uma nova fase da vida após polêmicas envolvendo os pais, Larissa Manoela, de 24 anos, hoje no elenco de “Êta Mundo Melhor!”, abriu o jogo sobre seu distanciamento dos pais, Silvana Taques e Gilberto Elias, desde o rompimento de 2023.

Casada com o ator André Luiz Frambach, ela declarou que a relação familiar chegou ao fim. “Eles não frequentam a minha casa, a gente não tem nenhum contato", disse em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo. “Eu não quis que essa história vazasse, mas vazou”, ressaltou ainda a atriz.

A relação de Larissa Manoela com os pais ficou estremecida, após a atriz revelar em entrevista ao programa “Fantástico”, da TV Globo, em agosto de 2023, como era controlada financeiramente pelos pais, a ponto de precisar pedir dinheiro até para despesas, básicas como comprar um milho na praia, o que chegou a virar meme nas redes sociais na época, mesmo sendo a principal fonte de renda da família.

Em um dos áudios divulgados na reportagem, que viralizou rapidamente, ela pedia à mãe uma quantia via Pix para comprar um milho na praia. "Mãe, você não pode fazer um Pix de R$ 10 para eu poder pagar o milho, por favor?".

O pedido, que parecia trivial para muitas pessoas, ganhou repercussão por ilustrar o nível de controle que ela sofria, apesar do patrimônio milionário. A mãe da atriz chegou a rir do pedido da filha em outra ocasião, questionando: "Você acredita nisso?".

A situação nos bastidores da fama da atriz que começou nas telas com o filme “O Palhaço”, de Selton Mello, quando tinha apenas 10 anos, chegou até mesmo a agressão física, de acordo com uma ex-funcionária da família. Ela contou no programa Balanço Geral, da Record, que a atriz teria sofrido agressões físicas da mãe, a ponto de ter tido um dos dentes quebrado por ela.

Em 2023, Larissa Manoela explicou que o rompimento foi motivado por discordâncias relacionadas à carreira e ao controle de sua renda acumulada ao longo dos anos. Para evitar uma disputa na Justiça, a atriz abriu mão de um patrimônio e assumiu o comando de sua própria trajetória.