MÊS DO JÚRI

Mutirão acelera julgamentos de casos parados há mais de cinco anos na Bahia

Idealizada pelo CNJ, iniciativa acontece em novembro

Maria Raquel Brito

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 19:49

Iniciativa foi definida em reunião no CNJ, em Brasília Crédito: Divulgação

A Bahia receberá um mutirão de sessões de júri em novembro. O projeto, definido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), tem o objetivo de identificar as dificuldades que travam o andamento desses processos e tornar mais célere o trabalho dos tribunais do júri, o que será feito a partir do impulsionamento de casos que estão há mais de cinco anos sem julgamento.

“A Justiça tem que ocorrer no tempo necessário para que a sensação de impunidade não se estabeleça. Essa missão é tarefa prioritária, mas não exclusivamente do Judiciário. É preciso um trabalho do conjunto da sociedade, uma conscientização de que essa questão é essencial para a harmonia e paz social”, defende o desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), José Rotondano, presidente da Comissão Permanente de Justiça Criminal, Infracional e de Segurança Pública do CNJ. Rotondano acrescenta ainda que a prioridade são os casos de feminicídios, infanticídios e crimes envolvendo policiais, num total, em todo o país, de 90 mil casos.

Além da Bahia, o mutirão será realizado também nos estados de Pernambuco e do Amapá. A ação do Mês Nacional do Tribunal do Júri foi definida em reunião no CNJ, com a participação de representantes do Poder Judiciário dos três estados, que avaliaram as dificuldades enfrentadas e ações já realizadas no sentido de acelerar o andamento dos processos nos tribunais do Júri.

De acordo com dados do CNJ, cerca de 210 mil processos aguardam julgamento nos tribunais do júri dos estados. Apenas entre janeiro e agosto deste ano, foram julgados 43.406 casos. A ação definida pelo CNJ é de âmbito nacional, sendo que a Bahia, Pernambuco e Amapá vão concentrar as ações para permitir aos órgãos superiores do Poder Judiciário, um cenário definido de avaliação sobre as medidas implementadas.