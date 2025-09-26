Acesse sua conta
Exército oferece serviços de saúde gratuitos nesta segunda-feira; veja quais

Ação faz parte da programação de comemoração aos 204 anos do Comando da 6ª Região Militar

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 19:48

Quartel-General da Mouraria
Quartel-General da Mouraria Crédito: Reprodução

Para celebrar os 204 anos do Comando da 6ª Região Militar, o Exército Brasileiro realiza uma programação que conta com a oferta de serviços de saúde gratuitos para a população.

A Ação Cívico Social vai oferecer os serviços gratuitamente na quadra anexa ao Quartel-General da Mouraria, das 14h às 18h, nesta segunda-feira (29). Terá atendimento médico com especialistas, aplicação de flúor em crianças e aferição de pressão arterial. Além disso, as bandas da Polícia Militar da Bahia (PMBA), Marinha do Brasil, Bombeiros, Guarda Municipal e Colégio Militar de Salvador vão fazer uma apresentação, a partir das 18h.

A programação comemorativa ainda conta com o hasteamento do Pavilhão Nacional, às 8h, e um café com autoridades, às 8h30, no Quartel General (QG), também na segunda-feira. E uma formatura solene, na frente do QG, com as tropas da guarnição de Salvador marchando como demonstração de adestramento militar, às 19h30, de quarta-feira (1º).

