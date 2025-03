COMANDO VERMELHO

Ataque de facção leva provedor de internet a encerrar atividades: 'Devastaram tudo o que construímos'

Facção exige dinheiro de operadoras de internet para permitir a oferta do serviço

Perla Ribeiro

Publicado em 20 de março de 2025 às 11:15

Ataque de facção leva provedor de internet a encerrar atividades: 'Devastaram tudo o que construímos' Crédito: Reprodução

O provedor de internet 'GPX Telecom', que funcionou por nove anos, em Caucaia, cidade do Ceará, anunciou que decidiu encerrar as atividades após ter tido os equipamentos destruídos por criminosos. "Infelizmente, em meros 20 minutos, atos de vandalismo devastaram tudo o que construímos com tanto esforço e comprometimento, levando-nos a tomar a difícil decisão de encerrar nossas operações", informou o provedor, por meio de nota. >

De acordo com informações do G1 Ceará, os ataques contra os provedores de internet no Ceará têm ocorrido desde fevereiro. A facção que coordena os crimes exige dinheiro de operadoras de internet para permitir a oferta do serviço e promove ações de retaliação contra as provedoras que recusam pagar a "taxa". >

Na nota, o provedor que atendia os bairros Parque Soledade, São Gerardo e Ponte Rio Ceará, lamenta que "esse triste episódio evidencia a fragilidade da segurança em que vivemos nos nossos dias atuais, onde o trabalho árduo de anos pode ser destruído em questão de minutos. Sempre priorizamos a qualidade e a legalidade em nossos serviços, e somos imensamente gratos pela confiança que vocês depositaram em nós ao longo dessa jornada. Esperamos por justiça diante dessa situação alarmante que afeta a todos nós. Agradecemos, sinceramente, a cada um de vocês pelo apoio e pela compreensão".>

Desde fevereiro, Fortaleza e outros três municípios cearenses foram impactados por ataques praticados por membros da facção criminosa Comando Vermelho. No período, cinco empresas foram afetadas, ficando impedidas de fornecer a conexão normal de internet para parte dos clientes. O estado registrou, pelo menos, oito ataques, como corte de cabos de internet, incêndio de veículos e tiros contra as sedes das empresas, desde 22 de fevereiro. >