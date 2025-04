CRIME

Mãe e filho são baleados durante 'teste' de fuzis do Comando Vermelho

Vítimas foram atingidas dentro de casa em comunidade

Wendel de Novais

Publicado em 8 de abril de 2025 às 12:00

Traficantes do CV seriam responsáveis por balear mãe e filho Crédito: Reprodução

Uma mãe e seu filho adolescente foram atingidos por tiros de fuzil dentro da própria casa na segunda-feira (7). As balas perdidas, entretanto, não foram decorrentes de um confronto. De acordo com informações do blog Michel Teixeira, os disparos foram feitos por traficantes do Comando Vermelho (CV) que faziam o teste das armas. >

O caso foi registrado na comunidade do Complexo do Chapadão, em Costa Barros, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Os testes de armas de grosso calibre, inclusive, seriam uma prática recorrente na comunidade ondes as vítimas foram baleadas. Mãe e filho foram socorridos para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). >

O adolescente recebeu um tiro de raspão na cabeça enquanto a mãe foi atingida no braço. Os dois, no entanto, estão fora de risco e seguem em observação por médicos da unidade. Em nota, a Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ) informou reforço na comunidade. >