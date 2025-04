CRIME

Facção instala portões em comunidade e tranca cadeados para impedir ação policial

Estruturas precisaram ser retiradas por policiais durante a ação

Wendel de Novais

Publicado em 8 de abril de 2025 às 09:43

Policiais precisaram retirar portões de escadarias para operação Crédito: Reprodução

Durante uma operação na segunda-feira (7), policiais se depararam com uma inovação usada por traficantes do Comando Vermelho (CV) para impedir que agentes de segurança cumpram mandados de prisão. Isso porque agentes se depararam com portões com cadeado trancado instalados em becos e escadarias de uma comunidade que era alvo de ação policial conta um traficante suspeito de tentativa de feminicídio contra ex-esposa no Carnaval. >

O caso foi registrado durante a operação da 9ª Delegacia de Polícia do Catete, no Morro Santo Amaro, favela do Rio de Janeiro. De acordo com a polícia, os portões, que bloqueavam o acesso à comunidade, traficantes da facção local que controla o tráfico de drogas ordenaram a instalação das estruturas para conter e atrasar a chegada dos policiais. >

Estruturas foram instaladas nos becos do morro Crédito: Reprodução

Assim, a partir da chegada da polícia no morro, os criminosos que atuam na área trancavam os portões e teriam mais chances de fugir de operações. Por conta do bloqueio, os policiais retiraram as estruturas de aço da parede. Além dos portões, arames farpados foram colocados no local para impedir que policiais pulassem. >