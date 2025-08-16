Acesse sua conta
Leci Brandão é internada com sintomas gripais em São Paulo sem previsão de alta

Política faz exames para investigar quadro respiratório

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 19:04

Leci Brandão
Leci Brandão Crédito: Reprodução/Redes sociais

A cantora e deputada estadual Leci Brandão, de 80 anos, foi internada na manhã desta sexta-feira (15) em um hospital na cidade de São Paulo, após apresentar sintomas gripais. A informação foi divulgada por meio do perfil oficial da parlamentar, filiada ao PCdoB-SP, nas redes sociais.

De acordo com a nota publicada, Leci está realizando exames para investigar o quadro respiratório. "Leci apresenta sintomas gripais e está realizando exames para investigar o quadro respiratório. O estado clínico da parlamentar é estável, mas sem previsão de alta", informou o comunicado.

Segundo a assessoria de imprensa da artista, um novo boletim médico está previsto para ser divulgado neste sábado (16).

Ainda não há informações sobre o tempo de internação ou se a parlamentar seguirá realizando exames nos próximos dias. Por ora, a recomendação médica é de observação e acompanhamento do quadro.

