SUSTO

Leci Brandão é internada com sintomas gripais em São Paulo sem previsão de alta

Política faz exames para investigar quadro respiratório

Estadão

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 19:04

Leci Brandão Crédito: Reprodução/Redes sociais

A cantora e deputada estadual Leci Brandão, de 80 anos, foi internada na manhã desta sexta-feira (15) em um hospital na cidade de São Paulo, após apresentar sintomas gripais. A informação foi divulgada por meio do perfil oficial da parlamentar, filiada ao PCdoB-SP, nas redes sociais.

De acordo com a nota publicada, Leci está realizando exames para investigar o quadro respiratório. "Leci apresenta sintomas gripais e está realizando exames para investigar o quadro respiratório. O estado clínico da parlamentar é estável, mas sem previsão de alta", informou o comunicado.

Segundo a assessoria de imprensa da artista, um novo boletim médico está previsto para ser divulgado neste sábado (16).