BRASÍLIA

Bolsonaro deixa hospital, e exames apontam infecções pulmonares, gastrite e esofagite

Ex-presidente, que está em prisão domiciliar, vai continuar tratamento em casa



Tharsila Prates

Estadão

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 16:16

Jair Bolsonaro deixa o Hospital DF Star Crédito: Vinícius Schmidt/ Metrópoles

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou a manhã deste sábado (16) fazendo exames de saúde. Ele foi admitido no Hospital DF Star hoje, às 9h. Após a realização de exames por cerca de 5h, constatou-se a persistência de esofagite e de gastrite. Constatou-se também duas infecções pulmonares recentes, possivelmente relacionadas a episódios de broncoaspiração. Isso acontece quando alimentos ou líquidos entram nas vias aéreas ao invés de irem para o esôfago e estômago.

Ele seguirá com o tratamento em casa. Na saída da unidade de saúde, apoiadores gritaram "volta", "mito" e "eu te amo" e cantaram louvores, que Bolsonaro ouviu em silêncio.

A ida ao hospital foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na semana passada após pedido da defesa de Bolsonaro. Também na semana passada, médicos foram autorizados a visitar o ex-presidente.

Segundo o boletim médico, ele foi internado para a investigação de quadro recente de febre, tosse, persistência de episódios de refluxo gastroesofágico e soluços.

Bolsonaro deverá seguir ainda com o tratamento da hipertensão arterial, do quadro de refluxo e medidas preventivas de broncoaspiração.

No hospital, a endoscopia mostrou persistência da esofagite e da gastrite, mas com menor intensidade. Os médicos recomendaram tratamento medicamentoso contínuo e descartaram novas cirurgias por enquanto.

Cumprindo prisão domiciliar há pouco menos de duas semanas, esta é a primeira vez que o ex-presidente sai de casa desde o dia 4 de agosto, quando Moraes decretou sua prisão domiciliar.

Desde a facada que sofreu durante a campanha para as eleições de 2018, Bolsonaro já passou por sete cirurgias e foi internado em mais de 10 ocasiões, mas continua sofrendo com problemas de saúde.

O ex-presidente está em prisão domiciliar por descumprir a ordem do STF para não usar redes sociais, inclusive por meio de terceiros.