Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Autorizado por Moraes, Bolsonaro vai a hospital fazer exames após crise de soluço

Médico pediu a realização de nove procedimentos, diz defesa

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates

  • Tharsila Prates

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 11:08

Jair Bolsonaro chora em igreja
Jair Bolsonaro (PL) Crédito: Vinícius Schmidt/ Metrópoles

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está em prisão domiciliar em Brasília (DF), chegou na manhã deste sábado (16) ao Hospital DF Star, para realizar exames após apresentar crises de soluços e episódios de dispneia (falta de ar) nos últimos dias.  

De acordo com o jornal O Globo, a defesa do ex-mandatário informou que ele precisará fazer nove procedimentos, incluindo coleta de sangue e urina, endoscopia e ultrassonografia de próstata. A duração prevista é de seis a oito horas. Após a realização dos exames, Bolsonaro deve apresentar nos autos da ação penal, em até 48 horas, o atestado de comparecimento ao hospital.

A saída de Bolsonaro para a unidade de saúde foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a sua prisão domiciliar no dia 4 de agosto. Bolsonaro usa uma tornozeleira eletrônica e está proibido de usar redes sociais próprias e de terceiros. As visitas dos filhos ao pai, no entanto, foram liberadas por Moraes, sem autorização prévia. Seus advogados também têm livre acesso a ele.

Nessa sexta-feira (15), foi divulgado que o ministro do STF Cristiano Zanin marcou as datas para o julgamento de Jair Bolsonaro (PL) e de outros integrantes do “núcleo duro” da tentativa de golpe de estado em 2022. As sessões extraordinárias estão agendadas para os dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Zanin marca julgamento de Bolsonaro no STF; veja quando vai começar

Defesa fala em 'massacre' contra Bolsonaro e diz que não há provas de tentativa de golpe

Bolsonaro diz que não promoveu ação golpista ou atos do 8 de janeiro

Com soluços, Bolsonaro pede, e Moraes libera exames em hospital, mas pede atestado

Mais recentes

Imagem - Pará sem açaí? Comércio em Belém está proibido de vender o produto durante a COP30; entenda

Pará sem açaí? Comércio em Belém está proibido de vender o produto durante a COP30; entenda
Imagem - Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 55 milhões

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 55 milhões
Imagem - Distribuidora é interditada por suspeita de vender remédio falsificado para câncer

Distribuidora é interditada por suspeita de vender remédio falsificado para câncer

MAIS LIDAS

Imagem - TJ abre inscrições para concurso público de nível médio com salário de R$ 6,3 mil
01

TJ abre inscrições para concurso público de nível médio com salário de R$ 6,3 mil

Imagem - Concursos para professores têm mais de 24 mil vagas abertas em todo o Brasil com salários de até R$ 24,8 mil
02

Concursos para professores têm mais de 24 mil vagas abertas em todo o Brasil com salários de até R$ 24,8 mil

Imagem - Prefeitura publica concurso com 67 vagas imediatas e salários de até R$ 12,6 mil
03

Prefeitura publica concurso com 67 vagas imediatas e salários de até R$ 12,6 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso com mais de 170 vagas e salários de quase R$ 10 mil
04

Prefeitura abre concurso com mais de 170 vagas e salários de quase R$ 10 mil