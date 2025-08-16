Autorizado por Moraes, Bolsonaro vai a hospital fazer exames após crise de soluço

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Tharsila Prates
Publicado em 16 de agosto de 2025 às 11:08
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está em prisão domiciliar em Brasília (DF), chegou na manhã deste sábado (16) ao Hospital DF Star, para realizar exames após apresentar crises de soluços e episódios de dispneia (falta de ar) nos últimos dias.
De acordo com o jornal O Globo, a defesa do ex-mandatário informou que ele precisará fazer nove procedimentos, incluindo coleta de sangue e urina, endoscopia e ultrassonografia de próstata. A duração prevista é de seis a oito horas. Após a realização dos exames, Bolsonaro deve apresentar nos autos da ação penal, em até 48 horas, o atestado de comparecimento ao hospital.
A saída de Bolsonaro para a unidade de saúde foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a sua prisão domiciliar no dia 4 de agosto. Bolsonaro usa uma tornozeleira eletrônica e está proibido de usar redes sociais próprias e de terceiros. As visitas dos filhos ao pai, no entanto, foram liberadas por Moraes, sem autorização prévia. Seus advogados também têm livre acesso a ele.
Nessa sexta-feira (15), foi divulgado que o ministro do STF Cristiano Zanin marcou as datas para o julgamento de Jair Bolsonaro (PL) e de outros integrantes do “núcleo duro” da tentativa de golpe de estado em 2022. As sessões extraordinárias estão agendadas para os dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro.