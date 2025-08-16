BRASÍLIA

Autorizado por Moraes, Bolsonaro vai a hospital fazer exames após crise de soluço

Médico pediu a realização de nove procedimentos, diz defesa

Tharsila Prates

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 11:08

Jair Bolsonaro (PL) Crédito: Vinícius Schmidt/ Metrópoles

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está em prisão domiciliar em Brasília (DF), chegou na manhã deste sábado (16) ao Hospital DF Star, para realizar exames após apresentar crises de soluços e episódios de dispneia (falta de ar) nos últimos dias.

De acordo com o jornal O Globo, a defesa do ex-mandatário informou que ele precisará fazer nove procedimentos, incluindo coleta de sangue e urina, endoscopia e ultrassonografia de próstata. A duração prevista é de seis a oito horas. Após a realização dos exames, Bolsonaro deve apresentar nos autos da ação penal, em até 48 horas, o atestado de comparecimento ao hospital.

A saída de Bolsonaro para a unidade de saúde foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a sua prisão domiciliar no dia 4 de agosto. Bolsonaro usa uma tornozeleira eletrônica e está proibido de usar redes sociais próprias e de terceiros. As visitas dos filhos ao pai, no entanto, foram liberadas por Moraes, sem autorização prévia. Seus advogados também têm livre acesso a ele.