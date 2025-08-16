Acesse sua conta
Distribuidora é interditada por suspeita de vender remédio falsificado para câncer

Fiscais da Anvisa encontraram diversas caixas de medicamentos sem registro no Brasil, com rotulagem em inglês

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates

  • Tharsila Prates

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 10:32

Caixas de remédio encontradas
Caixas de remédio sem registro no Brasil apreendidas pelos fiscais Crédito: Divulgação/ Anvisa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) realizou uma operação de combate à falsificação de medicamentos esta semana. O foco da ação, divulgada nessa sexta-feira (15), foi desarticular uma rede suspeita de distribuição e venda de versões falsificadas do medicamento injetável Keytruda para hospitais e clínicas de saúde no estado do Ceará. 

O medicamento original, de princípio ativo pembrolizumabe, é um imunoterápico de alto custo usado no tratamento de diversos tipos de câncer, como melanoma, câncer de pulmão, câncer de cabeça e pescoço, câncer esofágico, linfoma de Hodgkin clássico e outros. A agência alerta que a circulação de versões falsificadas pode comprometer o tratamento dos pacientes e provocar eventos adversos.

Após a investigação de denúncias, os fiscais chegaram a uma distribuidora de medicamentos regularizada que estaria fornecendo as versões falsificadas, mas foram impedidos de entrar no local por um funcionário. Como a fiscalização foi obstruída, a empresa foi interditada até a conclusão das investigações.

Operação da Anvisa contra falsificação de remédio para câncer

Galpão da distribuidora em Fortaleza por Divulgação/ Anvisa
Policiais acessam distribuidora na capital cearense; funcionário foi detido para prestar depoimento por Divulgação/ Anvisa
No local, os fiscais encontraram diversas caixas de medicamentos sem registro no Brasil por Divulgação/ Agefis Fortaleza
Versões falsificadas do medicamento injetável Keytruda eram vendidas para hospitais e clínicas de saúde por Divulgação/ Anvisa
Imunoterápico de alto custo é usado no tratamento de diversos tipos de câncer por Divulgação/ Anvisa
A operação foi feita em parceria com a Secretaria de Saúde do Ceará e a Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) por Divulgação/ Agefis Fortaleza
1 de 6
Galpão da distribuidora em Fortaleza por Divulgação/ Anvisa

O funcionário foi encaminhado à Polícia Civil para prestar depoimento. Também foi necessária a expedição de um mandado judicial para ingressar na distribuidora com auxílio policial, a fim de verificar as mercadorias existentes.

No local, os fiscais encontraram diversas caixas de medicamentos sem registro no Brasil, com rotulagem em inglês, incluindo caixas do medicamento Keytruda, o que levanta suspeitas de falsificação internacional.

Havia diversas notas fiscais comprovando a venda desses medicamentos sem registro, além de caixas de medicamentos biológicos também sem registro no país. O registro sanitário de um medicamento é um mecanismo de controle que garante que o produto possui eficácia e segurança comprovadas, tendo passado pelos testes necessários. Quando um medicamento não possui registro, não há como saber a sua procedência e em que condições foi fabricado, nem garantir o que há no conteúdo.

A Anvisa lembra ainda que a falsificação de medicamentos pode ser considerada crime hediondo pelo Código Penal, com penas que vão de 10 a 15 anos de prisão, especialmente nos casos dos medicamentos chamados “life saving”, ou seja, considerados de alta importância para a saúde pública.

A operação foi feita em parceria com a Secretaria de Saúde do Ceará e a Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis).

