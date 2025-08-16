CRIME HEDIONDO

Distribuidora é interditada por suspeita de vender remédio falsificado para câncer

Fiscais da Anvisa encontraram diversas caixas de medicamentos sem registro no Brasil, com rotulagem em inglês

Tharsila Prates

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 10:32

Caixas de remédio sem registro no Brasil apreendidas pelos fiscais Crédito: Divulgação/ Anvisa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) realizou uma operação de combate à falsificação de medicamentos esta semana. O foco da ação, divulgada nessa sexta-feira (15), foi desarticular uma rede suspeita de distribuição e venda de versões falsificadas do medicamento injetável Keytruda para hospitais e clínicas de saúde no estado do Ceará.

O medicamento original, de princípio ativo pembrolizumabe, é um imunoterápico de alto custo usado no tratamento de diversos tipos de câncer, como melanoma, câncer de pulmão, câncer de cabeça e pescoço, câncer esofágico, linfoma de Hodgkin clássico e outros. A agência alerta que a circulação de versões falsificadas pode comprometer o tratamento dos pacientes e provocar eventos adversos.

Após a investigação de denúncias, os fiscais chegaram a uma distribuidora de medicamentos regularizada que estaria fornecendo as versões falsificadas, mas foram impedidos de entrar no local por um funcionário. Como a fiscalização foi obstruída, a empresa foi interditada até a conclusão das investigações.

O funcionário foi encaminhado à Polícia Civil para prestar depoimento. Também foi necessária a expedição de um mandado judicial para ingressar na distribuidora com auxílio policial, a fim de verificar as mercadorias existentes.

No local, os fiscais encontraram diversas caixas de medicamentos sem registro no Brasil, com rotulagem em inglês, incluindo caixas do medicamento Keytruda, o que levanta suspeitas de falsificação internacional.

Havia diversas notas fiscais comprovando a venda desses medicamentos sem registro, além de caixas de medicamentos biológicos também sem registro no país. O registro sanitário de um medicamento é um mecanismo de controle que garante que o produto possui eficácia e segurança comprovadas, tendo passado pelos testes necessários. Quando um medicamento não possui registro, não há como saber a sua procedência e em que condições foi fabricado, nem garantir o que há no conteúdo.

A Anvisa lembra ainda que a falsificação de medicamentos pode ser considerada crime hediondo pelo Código Penal, com penas que vão de 10 a 15 anos de prisão, especialmente nos casos dos medicamentos chamados “life saving”, ou seja, considerados de alta importância para a saúde pública.