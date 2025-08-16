Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 55 milhões

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wladmir Pinheiro
Agência Brasil
Publicado em 16 de agosto de 2025 às 12:45
As seis dezenas da Mega-Sena serão sorteadas a partir das 20h deste sábado (16), em São Paulo. O prêmio do concurso 2.902 está acumulado em R$ 55 milhões.
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
O que dá para comprar com um prêmio da loteria?
As apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas ou pela internet. O jogo simples custa R$ 6.