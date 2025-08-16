LOTERIA

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 55 milhões

Sorteio da Mega-Sena será a partir das 20h



Wladmir Pinheiro

Agência Brasil

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 12:45

As seis dezenas da Mega-Sena serão sorteadas a partir das 20h deste sábado (16), em São Paulo. O prêmio do concurso 2.902 está acumulado em R$ 55 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

