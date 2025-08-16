SÃO PAULO

Justiça mantém prisões de influenciador Hytalo Santos e do marido

Casal foi preso em Carapicuíba e é investigado por exploração sexual de menores

Tharsila Prates

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 14:50

Hytalo Santos e o marido Israel Vicente Crédito: Divulgação/ Polícia Civil SP

O influenciador Hytalo Santos e o marido dele, Israel Nata Vicente, conhecido como Euro, permanecerão presos após decisão da audiência de custódia realizada neste sábado (16).

Os mandados de prisão foram cumpridos na manhã desta sexta-feira (15), em Carapicuíba, na Grande São Paulo, a pedido do juiz Antônio Rudimacy Firmino de Sousa, da 2ª Vara da Comarca de Bayeux, no estado da Paraíba.

A conduta de Hytalo Santos envolvendo menores é investigada pelo Ministério Público da Paraíba desde o fim de 2023, começando por Cajazeiras, terra natal do influenciador. A instituição apura a exposição de adolescentes em vídeos com conotação sexual e exploração de mão de obra artística infantojuvenil, para obter lucro.

O procedimento inclui ouvir os pais dos adolescentes, para apurar se foram omissos no dever de proteger os direitos dos menores e se receberam algum tipo de vantagem, como valores em dinheiro e imóveis, para ceder os direitos de imagens ou emancipar os filhos.

Além desses procedimentos que tramitam no âmbito do Ministério Público, há um inquérito policial requisitado pela instituição para que sejam apuradas as condutas do investigado na área criminal. O MP-PB aguarda o resultado desse inquérito para avaliar se há elementos para uma eventual denúncia do investigado.

Segundo a polícia paulista, que executou a prisão, os dois planejavam fugir do país. "Há, sim, a suspeita de que eles estavam tentando se evadir. Sabiam já que seria expedido um mandado de prisão [...] expedido na madrugada de ontem", afirmou o delegado Fernando David. Ainda segundo ele, Hytalo e Israel estavam em São Paulo desde quinta-feira (14), e a cidade poderia servir como rota de fuga.

A defesa do casal alega inocência. Segundo o advogado Felipe Cassimiro, os investigados estavam em São Paulo havia cerca de um mês por motivos profissionais.