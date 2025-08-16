INVESTIGAÇÃO

Influenciador Hytalo Santos e marido tentavam fugir do país, diz delegado

Eles foram detidos por suspeita de tráfico humano e exploração sexual infantil



Wladmir Pinheiro

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 10:05

Casamento de Hytalo Santos e Israel Nata Vicente Crédito: Reprodução

O delegado Fernando David, da 3ª Delegacia de Investigações sobre Estelionato e Crimes contra a Fé Pública (DIG), afirmou que o influenciador Hytalo Santos e o marido, Israel Nata Vicente, conhecido como Euro, planejavam fugir do país. De acordo com o delegado, os dois já sabiam que os mandados de prisão seriam expedidos.

O casal foi preso nesta sexta-feira (15) em uma casa em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo. Eles são acusados pelo Ministério Público da Paraíba e pelo Ministério Público do Trabalho de crimes de tráfico humano e exploração sexual infantil, a partir de conteúdos produzidos nas redes sociais. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara da Comarca de Bayeux, na Paraíba.

"Há, sim, a suspeita de que eles estavam tentando se evadir. Sabiam já que seria expedido um mandado de prisão [...] expedido na madrugada de ontem", afirmou David. Segundo o delegado, os dois estavam em São Paulo desde quinta-feira (14), e a cidade poderia servir como rota de fuga.

A defesa de Hytalo e Euro alega inocência. Segundo o advogado Felipe Cassimiro, os investigados estavam em São Paulo havia cerca de um mês por motivos profissionais.

"Hytalo Santos sempre se colocou à disposição das autoridades. Eles são inocentes. Eu não queria usar a palavra perseguição, mas são pessoas que estão sofrendo bastante. As acusações não procedem", disse Cassimiro.

Os influenciadores foram capturados em uma casa de alto padrão junta com outras oito pessoas, todas maiores de idade. Para realizar a prisão, o serviço de inteligência da polícia monitorou o veículo usado pelo casal, um Land Rover, que estava estacionado em frente à mansão.

O casal não resistiu à abordagem. Oito celulares foram apreendidos, sendo quatro com Hytalo e outros quatro com Israel. Os aparelhos serão periciados. "Chegamos mais ou menos às 8h. A gente não precisou arrombar a porta. Eles cooperaram e estavam dormindo na hora da abordagem", relatou o delegado.

Ambos realizaram exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML). Neste sábado (16), eles passarão por audiência de custódia em Carapicuíba. Se a prisão for confirmada, serão encaminhados para um Centro de Detenção Provisória (CDP) na cidade. A expectativa é de que sejam transferidos para João Pessoa, na Paraíba.