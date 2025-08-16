Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Influenciador Hytalo Santos e marido tentavam fugir do país, diz delegado

Eles foram detidos por suspeita de tráfico humano e exploração sexual infantil

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Wladmir Pinheiro

  • Estadão

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 10:05

Casamento de Hytalo Santos e Israel Nata Vicente
Casamento de Hytalo Santos e Israel Nata Vicente Crédito: Reprodução

O delegado Fernando David, da 3ª Delegacia de Investigações sobre Estelionato e Crimes contra a Fé Pública (DIG), afirmou que o influenciador Hytalo Santos e o marido, Israel Nata Vicente, conhecido como Euro, planejavam fugir do país. De acordo com o delegado, os dois já sabiam que os mandados de prisão seriam expedidos.

O casal foi preso nesta sexta-feira (15) em uma casa em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo. Eles são acusados pelo Ministério Público da Paraíba e pelo Ministério Público do Trabalho de crimes de tráfico humano e exploração sexual infantil, a partir de conteúdos produzidos nas redes sociais. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara da Comarca de Bayeux, na Paraíba.

Mansão de Hytalo Santos

Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução
1 de 26
Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução

"Há, sim, a suspeita de que eles estavam tentando se evadir. Sabiam já que seria expedido um mandado de prisão [...] expedido na madrugada de ontem", afirmou David. Segundo o delegado, os dois estavam em São Paulo desde quinta-feira (14), e a cidade poderia servir como rota de fuga.

A defesa de Hytalo e Euro alega inocência. Segundo o advogado Felipe Cassimiro, os investigados estavam em São Paulo havia cerca de um mês por motivos profissionais.

"Hytalo Santos sempre se colocou à disposição das autoridades. Eles são inocentes. Eu não queria usar a palavra perseguição, mas são pessoas que estão sofrendo bastante. As acusações não procedem", disse Cassimiro.

Leia mais

Imagem - Em meio a prisão de Hytalo, advogado diz que abandonou defesa por 'conflito de interesse' do influencer com clientes

Em meio a prisão de Hytalo, advogado diz que abandonou defesa por 'conflito de interesse' do influencer com clientes

Imagem - VÍDEO: Fãs de Hytalo Santos organizam protesto: ‘Sempre ajudou os pobres’

VÍDEO: Fãs de Hytalo Santos organizam protesto: ‘Sempre ajudou os pobres’

Imagem - Oito celulares, Land Rover e silêncio: polícia detalha prisão de Hytalo Santos e do marido

Oito celulares, Land Rover e silêncio: polícia detalha prisão de Hytalo Santos e do marido

Os influenciadores foram capturados em uma casa de alto padrão junta com outras oito pessoas, todas maiores de idade. Para realizar a prisão, o serviço de inteligência da polícia monitorou o veículo usado pelo casal, um Land Rover, que estava estacionado em frente à mansão.

O casal não resistiu à abordagem. Oito celulares foram apreendidos, sendo quatro com Hytalo e outros quatro com Israel. Os aparelhos serão periciados. "Chegamos mais ou menos às 8h. A gente não precisou arrombar a porta. Eles cooperaram e estavam dormindo na hora da abordagem", relatou o delegado.

Ambos realizaram exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML). Neste sábado (16), eles passarão por audiência de custódia em Carapicuíba. Se a prisão for confirmada, serão encaminhados para um Centro de Detenção Provisória (CDP) na cidade. A expectativa é de que sejam transferidos para João Pessoa, na Paraíba.

O caso ganhou repercussão nacional após denúncias do youtuber Felca sobre episódios de adultização de crianças e adolescentes. Hytalo foi banido do Instagram, e seu marido, Euro, também teve a conta desativada após tentar defendê-lo.

Mais recentes

Imagem - Pará sem açaí? Comércio em Belém está proibido de vender o produto durante a COP30; entenda

Pará sem açaí? Comércio em Belém está proibido de vender o produto durante a COP30; entenda
Imagem - Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 55 milhões

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 55 milhões
Imagem - Autorizado por Moraes, Bolsonaro vai a hospital fazer exames após crise de soluço

Autorizado por Moraes, Bolsonaro vai a hospital fazer exames após crise de soluço

MAIS LIDAS

Imagem - TJ abre inscrições para concurso público de nível médio com salário de R$ 6,3 mil
01

TJ abre inscrições para concurso público de nível médio com salário de R$ 6,3 mil

Imagem - Concursos para professores têm mais de 24 mil vagas abertas em todo o Brasil com salários de até R$ 24,8 mil
02

Concursos para professores têm mais de 24 mil vagas abertas em todo o Brasil com salários de até R$ 24,8 mil

Imagem - Prefeitura publica concurso com 67 vagas imediatas e salários de até R$ 12,6 mil
03

Prefeitura publica concurso com 67 vagas imediatas e salários de até R$ 12,6 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso com mais de 170 vagas e salários de quase R$ 10 mil
04

Prefeitura abre concurso com mais de 170 vagas e salários de quase R$ 10 mil