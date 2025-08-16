EM CARAPICUÍBA

Hytalo Santos e marido estão presos em cela separada e sem chuveiro

Justiça manteve neste sábado (16) a prisão do influenciador e de Israel Nata Vicente, conhecido como Euro

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 16:44

Hytalo Santos e o marido Israel Vicente Crédito: Divulgação Polícia Civil SP

O influenciador Hytalo Santos e o marido, Israel Nata Vicente, conhecido como Euro, estão presos em uma cela separada dos demais detentos em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Os dois passaram por audiência de custódia neste sábado (16), quando foi mantida a prisão. Os dois aguardam com outros 19 detentos a transferência para um presídio na capital paulista.

"Essa cela é comum: ela tem duas camas de alvenaria com colchão, um vaso sanitário e uma pia. Não há chuveiro no local", informou a repórter Tati Apocalypse, do portal LeoDias. O casal foi preso preventivamente na última sexta-feira (15), suspeitos de exploração e exposição de menores de idade em conteúdos produzidos para as redes sociais, além de tráfico humano.

Ainda não foi divulgado pela Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) para qual presídio os dois serão encaminhados na capital paulista, antes de serem transferidos para a Paraíba, onde correm as investigações do caso.

Hytalo é investigado pelo Ministério Público da Paraíba (MP-PB) e Ministério Público do Trabalho (MPT) por exploração e exposição de menores de idade em conteúdos produzidos para as redes sociais. O caso ganhou repercussão após denúncias do youtuber Felca sobre casos de "adultização" de crianças e adolescentes.

O delegado Fernando David de Melo Gonçalves, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), afirmou, na última sexta-feira (15), que os influenciadores estavam em rota de fuga do Brasil e, portanto, a manutenção da prisão era necessária para evitar prejuízo nas investigações.