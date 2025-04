HOMICÍDIO

Suspeito de matar guarda municipal de Feira de Santana é preso em São Paulo

Ação foi realizada pela Polícia Civil da Bahia, com apoio da Polícia Civil de São Paulo

O guarda municipal André Luiz de Carvalho Olanda foi morto no dia 17 de agosto de 2020, na Rua Cristóvão Barreto, no Centro da cidade de Feira de Santana. A vítima foi morta com um tiro na cabeça, após uma discussão com o acusado. >