VIOLÊNCIA

Segundo suspeito de matar guarda civil municipal é preso em Camaçari

George Santos Viana, de 41 anos, foi morto após ser reconhecido por bandidos

O segundo suspeito de envolvimento no homicídio do guarda municipal George Santos Viana, de 41 anos, foi preso em Camaçari nesta quinta-feira (17). O agente foi morto no dia 6 de maio, após ser reconhecido por bandidos em Catu de Abrantes. >