VIOLÊNCIA

Suspeito de matar guarda municipal é preso em Candeias

George Santos Viana, 41, foi executado após ir a padaria e ser reconhecido por traficantes

Um dos suspeitos de participar do assassinato de George Santos Viana, de 41 anos, foi preso na cidade de Candeias, no sábado (5). Dois homens com indícios de envolvimento no crime também são procurados pela polícia. George era guarda municipal de Salvador e foi morto no dia 6 de maio após ser reconhecido em Catu de Abrantes. >