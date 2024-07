DOCUMENTO

Modelo antigo da Carteira de identidade só vale até fevereiro de 2032

A versão on-line fica disponível em três dias e a impressa em até dez dias. A primeira versão é gratuita. A partir da segunda versão o valor cobrado será o mesmo do RG atual. O valor é atualizado a cada dezembro.

Foram investidos mais de R$ 8,6 milhões na contratação do novo sistema. O contrato, com vigência de cinco anos, prevê a prestação de serviços e inclui implantação, configuração, migração de sistema e treinamento de pessoal.

A empresa já oferece o serviço que está sendo lançado na Bahia nos estados de Mato Grosso, Tocantins, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Santa Catarina e afirma que a tecnologia reduz pela metade o tempo que o cidadão leva no guichê.

Serão, pelo menos, 12 mil carteiras de identidade emitidas por dia, sendo 10 mil novas e 2 mil de segunda via. O sistema biométrico da Griaule (ABIS - Automated Biometric Identification System) tem capacidade para realizar reconhecimento de faces e impressões digitais, e também permitir o cadastro facial e as impressões digitais de 14 milhões de pessoas, praticamente toda a população do estado.