SAC amplia horário de mais de 20 unidades para emitir nova carteira de identidade gratuita

Postos estão operando em novo horário desde segunda-feira (2)

  Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 3 de março de 2026 às 22:12

Carteira de Identidade Nacional (CIN)
Carteira de Identidade Nacional (CIN) Crédito: Reprodução

Ao menos 22 unidades do SAC em toda a Bahia tiveram o horário de funcionamento ampliado desde a última segunda-feira (2). Apesar da mudança, o atendimento continua sendo realizado por ordem de chegada, conforme a disponibilidade de senhas em cada posto.

Confira quais unidades do SAC têm novos horários

A medida tem como objetivo ampliar a quantidade de atendimentos para a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). O novo documento passará a ser obrigatório para todos os cidadãos brasileiros a partir de março de 2032. Até lá, não há necessidade de ir aos postos com urgência, já que o RG no modelo antigo permanece válido em todo o território nacional até fevereiro de 2032.

Para emitir o documento, é necessário apresentar a certidão de nascimento original ou a certidão correspondente ao estado civil. Caso o documento esteja plastificado, também é obrigatória a apresentação de uma cópia.

Carteira de Identidade Nacional (Novo RG)

A primeira via da CIN é gratuita e utiliza o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. O documento permite a inclusão de informações sobre condições de saúde, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA), além de deficiências auditivas, visuais, físicas ou intelectuais, bem como dados como tipo sanguíneo, fator Rh e a opção por ser doador de órgãos.

A CIN também conta com versão digital, disponível no portal Gov.br em até três dias após a emissão do documento impresso. A validade varia conforme a faixa etária: para crianças de até 12 anos, cinco anos; para pessoas de 12 a 60 anos, 10 anos; e, para maiores de 60 anos, validade indeterminada.

