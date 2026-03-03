VEJA UNIDADES AFETADAS

SAC amplia horário de mais de 20 unidades para emitir nova carteira de identidade gratuita

Postos estão operando em novo horário desde segunda-feira (2)

Elaine Sanoli

Publicado em 3 de março de 2026 às 22:12

Ao menos 22 unidades do SAC em toda a Bahia tiveram o horário de funcionamento ampliado desde a última segunda-feira (2). Apesar da mudança, o atendimento continua sendo realizado por ordem de chegada, conforme a disponibilidade de senhas em cada posto.

A medida tem como objetivo ampliar a quantidade de atendimentos para a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). O novo documento passará a ser obrigatório para todos os cidadãos brasileiros a partir de março de 2032. Até lá, não há necessidade de ir aos postos com urgência, já que o RG no modelo antigo permanece válido em todo o território nacional até fevereiro de 2032.

Para emitir o documento, é necessário apresentar a certidão de nascimento original ou a certidão correspondente ao estado civil. Caso o documento esteja plastificado, também é obrigatória a apresentação de uma cópia.

A primeira via da CIN é gratuita e utiliza o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. O documento permite a inclusão de informações sobre condições de saúde, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA), além de deficiências auditivas, visuais, físicas ou intelectuais, bem como dados como tipo sanguíneo, fator Rh e a opção por ser doador de órgãos.