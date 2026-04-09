CALORÃO

Cidade baiana registra a segunda maior temperatura do Brasil

Município registrou temperatura de 36,9 ºC

Maysa Polcri

Publicado em 9 de abril de 2026 às 19:36

Cidade fica localizada no centro-sul do estado Crédito: Reprodução

Uma cidade baiana figurou na segunda posição do ranking das cidades brasileiras com maior temperatura na quarta-feira (8). O município de Ibotirama, no centro-sul da Bahia, registrou 36,9 ºC, ficando atrás apenas de Macaé, no Rio de Janeiro, onde os termômetros marcaram 37 ºC. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Está não é a primeira vez que a cidade baiana aparece em segundo lugar no ranking. Na última segunda-feira (6), Ibotirama registrou 36,4 °C. A cidade só ficou atrás de Porto Estrela (MT), com 36,5°C, apenas 0,1°C acima do registrado no município baiano. As informações integram o ranking divulgado diariamente pelo Inmet.

Apesar do calorão na localidade, partes do estado estão sob alerta de chuvas intensas, segundo o instituto. A região extremo-sul é a mais afetada, com aviso laranja, e previsão de até 100 mm de chuva por dia e ventos intensos. As cidades sob alerta são: Ibirapuã, Lajedão, Medeiros Neto, Mucuri e Nova Viçosa.