Cidade baiana registra a segunda maior temperatura do Brasil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 9 de abril de 2026 às 19:36
Uma cidade baiana figurou na segunda posição do ranking das cidades brasileiras com maior temperatura na quarta-feira (8). O município de Ibotirama, no centro-sul da Bahia, registrou 36,9 ºC, ficando atrás apenas de Macaé, no Rio de Janeiro, onde os termômetros marcaram 37 ºC. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Está não é a primeira vez que a cidade baiana aparece em segundo lugar no ranking. Na última segunda-feira (6), Ibotirama registrou 36,4 °C. A cidade só ficou atrás de Porto Estrela (MT), com 36,5°C, apenas 0,1°C acima do registrado no município baiano. As informações integram o ranking divulgado diariamente pelo Inmet.
Apesar do calorão na localidade, partes do estado estão sob alerta de chuvas intensas, segundo o instituto. A região extremo-sul é a mais afetada, com aviso laranja, e previsão de até 100 mm de chuva por dia e ventos intensos. As cidades sob alerta são: Ibirapuã, Lajedão, Medeiros Neto, Mucuri e Nova Viçosa.
Já o extremo-oeste está sob alerta amarelo - menos intenso. O Inmet prevê chuva de até 50 mm por dia e ventos intensos. As cidades afetadas são: Caravelas, Cocos, Correntina, Formosa do Rio Preto, Ibirapuã, Itamaraju, Itanhém, Jaborandi, Jucuruçu, Lajedão, Medeiros Neto, Mucuri, Nova Viçosa, São Desidério, Teixeira de Freitas e Vereda.